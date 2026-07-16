Арестович назвав справжню причину, чому Зеленський прибрав Федорова

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони, заявивши, що причиною кадрового рішення стали політичні інтриги, а суворі реалії війни.

Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

За словами Арестовича, суспільство пов'язувало Федорова з двома головними очікуваннями – масштабною цифровізацією армії та пом'якшенням мобілізації. Однак, на його думку, обидва ці уявлення не відповідають реальності сучасної війни.

Він наголосив, що жодні технології, включаючи безпілотники та штучний інтелект, не здатні замінити людину як головну силу на полі бою. Як приклад, Арестович навів Ізраїль, який, незважаючи на високий рівень технологічного розвитку армії, продовжує збільшувати чисельність своїх збройних сил.

Колишній радник також заявив, що в умовах повномасштабної війни ключові рішення щодо розвитку армії ухвалює Генеральний штаб, тоді як Міністерство оборони фактично виконує функції забезпечення військ. Саме тому, вважає він, президент змушений був зробити вибір на користь позиції військового керівництва.

Окремо Арестович розкритикував ідею так званої "м'якої мобілізації". За його словами, пропозиції щодо залучення великої кількості іноземців або суттєвого підвищення грошового забезпечення військовослужбовців виявилися економічно нереалізованими.

Він припустив, що призначення нинішнього глави МВС Ігоря Клименка міністром оборони дозволить зосередитися на трьох напрямках — посилення мобілізації, відновлення системи військової юстиції та посилення контролю за процесами в армії.

Крім того, Арестович попередив прихильників Федорова від спроб організувати протести проти кадрових рішень влади, заявивши, що нинішня ситуація потребує жорстких управлінських рішень, а не політичних акцій.

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