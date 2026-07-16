Арестович назвал истинную причину, почему Зеленский убрал Федорова

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал отставку Михаила Федорова с должности министра обороны, заявив, что причиной кадрового решения стали не политические интриги, а суровые реалии войны.

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

По словам Арестовича, общество связывало Федорова с двумя главными ожиданиями – масштабной цифровизацией армии и смягчением мобилизации. Однако, по его мнению, оба этих представления не соответствуют реальности современной войны.

Он подчеркнул, что никакие технологии, включая беспилотники и искусственный интеллект, не способны заменить человека как главную силу на поле боя. В качестве примера Арестович привел Израиль, который, несмотря на высокий уровень технологического развития армии, продолжает увеличивать численность своих вооруженных сил.

Бывший советник также заявил, что в условиях полномасштабной войны ключевые решения относительно развития армии принимает Генеральный штаб, тогда как Министерство обороны фактически выполняет функции обеспечения войск. Именно поэтому, считает он, президент был вынужден сделать выбор в пользу позиции военного руководства.

Отдельно Арестович раскритиковал идею так называемой "мягкой мобилизации". По его словам, предложения о привлечении большого количества иностранцев или существенном повышении денежного обеспечения военнослужащих оказались экономически нереализуемыми.

Он предположил, что назначение нынешнего главы МВД Игоря Клименко министром обороны позволит сосредоточиться на трех направлениях — усилении мобилизации, восстановлении системы военной юстиции и усилении контроля над процессами в армии.

Кроме того, Арестович предупредил сторонников Федорова от попыток организовать протесты против кадровых решений власти, заявив, что нынешняя ситуация требует жестких управленческих решений, а не политических акций.

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