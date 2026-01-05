Арешт Мадуро та операція США: плюси та мінуси для України

Світ продовжує реагувати на операцію США у Венесуела та арешт Мадуро. Одна частина країн засуджує дії США, інша схвалює. Є й ті, які висловлюються стримано. Для України від арешту Мадуро більше плюсів чи ризиків? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Трамп та Мадуро

Головне – використати цей кейс, як вагомий аргумент у власній боротьбі за міжнародну справедливість

Заступник директора Українського інституту політики Владислав Дзівідзінський так прокоментував ситуацію:

"Дональд Трамп продовжує бути світовим шоуменом на політичному тлі. І цим рішенням викликав просто шалений діапазон різного роду оцінок і, власне, ми маємо зараз таку політичну веселку, де є всі можливі кольори політичних оцінок. Передусім світ продовжує по-різному реагувати на операцію США у Венесуелі та арешт Мадуро – від крайнього засудження – до обережної підтримки. Щодо України, то ми відносимось до тієї категорії країн, де те, що відбулося, має не лише символічне, а й вельми практичне значення. Власне для нас арешт Мадуро, як на мене, несе більше плюсів, ніж ризиків, якщо дивитися в довготривалій перспективі".

За словами експерта, по-перше, ключовим позитивним моментом для України є безумовно ослаблення політичного проросійського табору, як у Латинській Америці, так і на світовому рівні, бо режим Мадуро був одним із відвертих союзників Росії і Кремля у Латинській Америці.

"Власне усунення Мадуро з політичної гри звужує простір для Росії та зменшує антиукраїнську риторику", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Він продовжує, другий момент з позитивів – це прецедент відповідальності диктаторів.

"Тому що арешт авторитарного лідера, причому за підтримки нашого стратегічного союзника США, посилює власне міжнародну практику персональної відповідальності. Що дуже корелюється з нашою українською позицією щодо покарання російського керівництва і зокрема Путіна", – прокоментував Владислав Дзівідзінський.

За його словами, третій позитив – це власне посилення сили над правом, яке панує дуже ясно останній час у світі.

"Тому що для нас це аргумент у дискусії про те, що певна тривала безкарність може заохочувати якісь нові злочини. І про те, що, якщо ми вже говоримо, що у світі панує сила та інтереси, то ось вам приклад того, як це можна задіяти на захист України проти Росії", – зауважив експерт.

Далі він зупинився на ризиках, які можуть постати перед Україною.

"Перше – це поляризація міжнародної спільноти. Тому що частина країн, які підтримували США, зараз можуть це сприймати, як надмірне втручання, що власне стане приводом для інформаційного розгону з боку Росії і критики, як США, так в принципі антизахідної пропаганди. Друге – це розмиття фокусу уваги. Цей мінус для нас полягає у тому, що чергова подія, яка відбулась у Латинській Америці зменшує тимчасово інформаційну та дипломатичну увагу до російсько-української війни", – зазначив експерт.

Підсумовуючи Владислав Дзівідзінський зауважив, що Україні вигідно підтримувати принцип притягнення диктаторів до відповідальності, які зараз продемонстрував Трамп, не прив'язуючись емоційно до конкретно цієї операції. І не асоціюючи себе з тими мінусами, які є в устах наших стратегічних партнерів.

"Головне для нас – це використати цей кейс, як вагомий аргумент і приклад у власній боротьбі за міжнародну справедливість. При цьому бажано уникати втягування в якісь другорядні геополітичні конфлікти, уникати якоїсь глибинної дискусії, яка не відповідає нашим стратегічним інтересам. Тому прагматична дипломатія з використанням цих подій, як реальний кейс рішення проблеми для України, є найбільшим позитивом", – резюмував експерт.

Наївно вірити, що Трамп має намір "рятувати" світовий порядок

Політолог, професор кафедри міжнародних відносин Державного університету "Київський авіаційний інститут" Максим Ялі зазначив, що він особисто поки що не бачить стратегічних бонусів для України від арешту Мадуро, а ризиків хоч відбавляй.

"Так, росіяни втратили економічні активи, і Дональд Трамп "клацнувши пальцем" нівелював їхні багаторічні геоекономічні зусилля щодо проектування своєї сили у Західній півкулі. Але в контексті військової агресії проти України Кремль спробує використати цей прецедент максимально", – зазначив експерт.

При цьому Максим Ялі каже, що наївно все ще вірити в те, що Трамп збирається "рятувати" світовий порядок, що ґрунтується на силі права.

"Смію вас розчарувати. Ласкаво просимо назад у світ, заснований на праві сили. Ось цей висновок, як на мене, вже можна зробити зі спецоперації США у Венесуелі. Тому шанси на "справедливий" світ з Росії для України, на мій погляд, тільки зменшилися. Європейці хочуть її, але не можуть. А Трамп може, але він готовий і поділитися впливом із путіним в Україні. Тому що Україна не перебуває у зоні його геополітичних пріоритетів. На відміну від Венесуели", – констатував Максим Ялі.

