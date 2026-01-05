Арест Мадуро и операция США: плюсы и минусы для Украины

Мир продолжает реагировать на операцию США в Венесуэле и арест Мадуро. Одна часть стран осуждает действия США, другая одобряет. Есть и те, которые высказываются сдержанно. Для Украины от ареста Мадуро больше плюсов или рисков? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Трамп и Мадуро

Главное – использовать этот кейс, как весомый аргумент в собственной борьбе за международную справедливость

Заместитель директора Украинского института политики Владислав Дзивидзинский так прокомментировал ситуацию:

"Дональд Трамп продолжает быть мировым шоуменом на политическом фоне. И этим решением вызвал просто безумный диапазон разного рода оценок и, собственно, мы имеем сейчас такую политическую радугу, где есть все возможные цвета политических оценок. Прежде всего, мир продолжает по-разному реагировать на операцию США в Венесуэле и арест Мадуро – от крайнего одобрения – до осторожной поддержки. Что касается Украины, то мы относимся к той категории стран, где произошедшее имеет не только символическое, но и весьма практическое значение. Собственно для нас арест Мадуро, по-моему, несет больше плюсов, чем рисков, если смотреть в долгосрочной перспективе".

По словам эксперта, во-первых, ключевым положительным моментом для Украины является, безусловно, ослабление политического пророссийского лагеря, как в Латинской Америке, так и на мировом уровне, потому что режим Мадуро был одним из откровенных союзников России и Кремля в Латинской Америке.

"Собственное устранение Мадуро по политической игре сужает пространство для России и уменьшает антиукраинскую риторику", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Он продолжает, второй момент из позитивов – это прецедент ответственности диктаторов.

"Потому что арест авторитарного лидера, причем при поддержке нашего стратегического союзника США, усиливает международную практику персональной ответственности. Что очень коррелируется с нашей украинской позицией по поводу наказания российского руководства и в частности Путина", – прокомментировал Владислав Дзивидзинский.

По его словам, третий позитив – это собственное усиление силы над правом, которое царит очень ясно в последнее время в мире.

"Потому что для нас это аргумент в дискуссии о том, что продолжительная безнаказанность может поощрять какие-то новые преступления. И о том, что если мы уже говорим, что в мире царит сила и интересы, то вот вам пример того, как это можно задействовать в защиту Украины против России", – отметил эксперт.

Далее он остановился на рисках, которые могут оказаться перед Украиной.

"Первое – это поляризация международного сообщества. Потому что часть стран, которые поддерживали США, сейчас могут это воспринимать как чрезмерное вмешательство, которое станет поводом для информационного разгона со стороны России и критики, как США, так в принципе антизападной пропаганды. Второе – это размытие фокуса внимания. Этот минус для нас заключается в том, что очередное событие, которое произошло в Латинской Америке, уменьшает временно информационное и дипломатическое внимание к российско-украинской войне", – отметил эксперт.

Подытоживая Владислав Дзивидзинский отметил, что Украине выгодно поддерживать принцип привлечения диктаторов к ответственности, которые сейчас продемонстрировал Трамп, не привязываясь эмоционально к конкретно этой операции. И не ассоциируясь с теми минусами, которые есть в устах наших стратегических партнеров.

"Главное для нас – использовать этот кейс, как весомый аргумент и пример в собственной борьбе за международную справедливость. При этом желательно избегать втягивания в какие-то второстепенные геополитические конфликты, избегать какой-либо глубинной дискуссии, не отвечающей нашим стратегическим интересам. Поэтому прагматическая дипломатия с использованием этих событий как реальный кейс решения проблемы для Украины является наибольшим позитивом", – резюмировал эксперт.

Наивно верить, что Трамп намерен "спасать" мировой порядок

Политолог, профессор кафедры международных отношений Государственного университета "Киевский авиационный институт" Максим Яли отметил, что он лично пока что не видит стратегических бонусов для Украины от ареста Мадуро, а вот рисков хоть отбавляй.

"Да, россияне потеряли экономические активы, и Дональд Трамп "щелкнув пальцем" нивелировал их многолетние геоэкономические усилия по проецированию своей силы в Западном полушарии. Но в контексте военной агрессии против Украины Кремль попытается использовать этот прецедент по-максимуму", – отметил эксперт.

При этом Максим Яли говорит, что наивно все еще верить в то, что Трамп собирается "спасать" мировой порядок, основанный на силе права.

"Смею вас разочаровать. Добро пожаловать назад в мир, основанный на праве силы. Вот этот вывод, как мне кажется, уже можно сделать из спецоперации США в Венесуэле. Поэтому шансы на "справедливый" мир с рф для Украины, на мой взгляд, только поубавились. Европейцы хотят его, но не могут. А Трамп может, но он готов и поделиться влиянием с путиным в Украине. Потому что Украина не находится в зоне его геополитических приоритетов. В отличие от Венесуэлы", – констатировал Максим Яли.

