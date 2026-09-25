«Аптека 9-1-1» допомагає українським лікарням створювати безпечні умови для народження дітей

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Недилько Ксения
"Аптека 9-1-1" за підтримки Благодійного фонду "Охматдит — здорове дитинство" передала Житомирській міській лікарні №1 сучасну систему постійного дистанційного кардіомоніторингу Smart Station L8T32. Обладнання дозволить медикам безперервно контролювати стан плода під час пологів, своєчасно виявляти можливі ризики та швидко реагувати на зміни.
Ілюстративне фото
Народження дитини має бути моментом радості й очікування, а не ситуацією, коли лікарям доводиться працювати з обмеженими можливостями. Саме тому сучасне медичне обладнання сьогодні є важливою складовою безпеки матері та дитини.
Щоб українські лікарі могли своєчасно виявляти ризики під час пологів і надавати якісну допомогу незалежно від регіону, БФ "Охматдит — здорове дитинство" реалізує програму "Нові життя". До її підтримки долучилася "Аптека 9-1-1", яка системно підтримує українську медицину та проєкти, спрямовані на репутацію та допомогу дітям.
Житомирська міська лікарня №1 щороку приймає близько 500 пологів. Відділення працює зокрема з пацієнтками, які мають супутні складні захворювання, що можуть підвищувати ризики для здоров’я матері та дитини. Тому постійний контроль стану плода та можливість швидко реагувати на зміни мають особливе значення.
Нова система суттєво розширює можливості медиків. Вона дозволяє контролювати серцеву діяльність одного або двох плодів. Завдяки бездротовим датчикам лікар може спостерігати за станом пацієнтки дистанційно, а система сигналізує про зміни показників.
Важлива перевага дистанційного кардіомоніторингу Smart Station — комфорт жінки під час пологів. Невеликий бездротовий датчик кріпиться на животі, тому майбутня мама не прив’язана до кабелів і може вільніше пересуватися.
Програма "Нові життя" передбачає не лише передачу обладнання, а комплексну підтримку пологових відділень відповідно до їхніх реальних потреб: оснащення залів, забезпечення моніторинговою технікою, навчання медичних команд та розвиток окремих напрямів допомоги.
Для "Аптеки 9-1-1" підтримка програми стала продовженням партнерства з Фондом і частиною системної благодійної діяльності компанії.
Для "Аптеки 9-1-1" підтримка програми "Нові життя" — це інвестиція не лише в сучасну медицину, а й у майбутнє України. Адже турбота про здоров’я мами та дитини сьогодні — це внесок у те, щоб здорових українських дітей, які народжуються попри всі виклики, ставало більше.