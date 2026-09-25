"Аптека 9-1-1" помогает украинским больницам создавать безопасные условия для рождения детей

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Недилько Ксения
"Аптека 9-1-1" при поддержке Благотворительного фонда "Охматдет — здоровое детство" передала Житомирской городской больнице №1 современную систему постоянного дистанционного кардиомониторинга Smart Station L8T32. Оборудование позволит медикам непрерывно контролировать состояние плода в родах, своевременно выявлять возможные риски и быстро реагировать на изменения.
Иллюстративное фото
Рождение ребенка должно быть моментом радости и ожидания, а не ситуацией, когда врачам приходится работать с ограниченными возможностями. Поэтому современное медицинское оборудование сегодня является важной составляющей безопасности матери и ребенка.
Чтобы украинские врачи могли своевременно выявлять риски во время родов и оказывать качественную помощь независимо от региона, БФ "Охматдет — здоровое детство" реализует программу "Новые жизни". К ее поддержке присоединилась "Аптека 9-1-1", которая системно поддерживает украинскую медицину и проекты, направленные на репутацию и помощь детям.
Житомирская городская больница №1 принимает ежегодно около 500 родов. Отделение работает в частности с пациентками, сопутствующими сложным заболеваниям, которые могут повышать риски для здоровья матери и ребенка. Поэтому постоянный контроль состояния плода и быстро реагировать на изменения имеют особое значение.
Новая система значительно расширяет возможности медиков. Она позволяет контролировать сердечную деятельность одного или двух плодов. Благодаря беспроводным датчикам врач может наблюдать состояние пациентки дистанционно, а система сигнализирует об изменениях показателей.
Важное преимущество дистанционного кардиомониторинга Smart Station – комфорт женщины во время родов. Небольшой беспроводной датчик крепится на животе, поэтому будущая мама не привязана к кабелям и может более свободно передвигаться.
Программа "Новые жизни" предусматривает не только передачу оборудования, но и комплексную поддержку родовых отделений в соответствии с их реальными потребностями: оснащение залов, обеспечение мониторинговой техникой, обучение медицинских команд и развитие отдельных направлений помощи.
Для Аптеки 9-1-1 поддержка программы стала продолжением партнерства с Фондом и частью системной благотворительной деятельности компании.
Для "Аптеки 9-1-1" поддержка программы "Новые жизни" — это инвестиция не только в современную медицину, но и в будущее Украины. Ведь забота о здоровье мамы и ребенка сегодня — это вклад в то, чтобы здоровых украинских детей, которые рождаются несмотря на все вызовы, становилось больше.