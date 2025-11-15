Apple запускає iPhone 17e – але дає йому лише один шанс: якщо продажі знову проваляться, лінійку закриють

Компанія Apple готує до запуску новий бюджетний смартфон iPhone 17e, який презентують навесні 2026 року. Його доля залежить від успіху стартових продажів: якщо показники повторять провал iPhone 16e, лінійку e повністю закриють. Про це повідомляє видання Portaltele.

Apple не здається: попри провал iPhone 16e компанія готує новий “бюджетник” iPhone 17e

За даними інсайдерського джерела Fixed Focus Digital, попередня модель iPhone 16e стала одним із найслабших комерційних проєктів Apple. Аналітики Counterpoint Research зазначають, що у перший повний місяць продажів смартфон отримав лише 8% від загального обсягу реалізації компанії. Основною причиною низького попиту називають завищену стартову ціну, що фактично знищило позицію моделі як “бюджетної”.

Провал iPhone 16e поставив його в один ряд з іншими невдалими експериментами Apple: iPhone 13 mini, iPhone 16 Plus та iPhone Air. Компанія вже кілька років шукає формат, який міг би доповнити базові моделі та флагманські версії Pro й Pro Max, але жодна з альтернативних концепцій не закріпилася на ринку.

Apple тестувала компактні моделі mini, збільшені Plus та легшу серію Air. Проте попит на всі ці лінійки виявився нижчим за очікування, а випуск iPhone Air 2 зараз перебуває під питанням – його можуть відкласти на невизначений термін.

За інформацією інсайдерів, iPhone 17e стане “контрольним шансом” для бюджетного сегмента Apple. Якщо модель не покаже значного зростання інтересу покупців, компанія відмовиться від ідеї створювати дешевші версії смартфонів і зосередиться виключно на основних лінійках.

