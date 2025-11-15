Apple запускает iPhone 17e – но дает ему только один шанс: если продажи снова провалятся, линейку закроют

Apple готовит к запуску новый бюджетный смартфон iPhone 17e, который презентуют весной 2026 года. Его судьба зависит от успеха стартовых продаж: если показатели повторят провал iPhone 16e, линейку e полностью закроют. Об этом сообщает издание Portaltele.

Apple не здается: несмотря на провал iPhone 16e, компания готовит новый "бюджетник" iPhone 17e

По данным инсайдерского источника Fixed Focus Digital , предыдущая модель iPhone 16e стала одним из самых слабых коммерческих проектов Apple. Аналитики Counterpoint Research отмечают, что в первый полнолуние продаж смартфон получил лишь 8% от общего объема реализации компании. Основной причиной низкого спроса называют завышенную стартовую цену, что фактически уничтожило позицию модели как бюджетной.

Провал iPhone 16e поставил его в один ряд с другими неудачными экспериментами Apple: iPhone 13 mini, iPhone 16 Plus и iPhone Air. Компания уже несколько лет ищет формат, который мог бы дополнить базовые модели и флагманские версии Pro и Pro Max, но ни одна из альтернативных концепций не закрепилась на рынке.

Apple тестировала компактные модели mini, увеличенные Plus и более легкую серию Air. Однако спрос на все эти линейки оказался ниже ожиданий, а выпуск iPhone Air 2 сейчас находится под вопросом – его могут отложить на неопределенный срок.

По информации инсайдеров, iPhone 17e станет "контрольным шансом" для бюджетного сегмента Apple. Если модель не покажет значительного роста интереса покупателей, компания откажется от идеи создавать более дешевые версии смартфонов и сосредоточится исключительно на основных линейках.

А портал "Комментарии" недавно сообщал , что в Верховной Раде предложили правоохранителям приобрести новые айфоны.