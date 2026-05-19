Апеляція у справі Єрмака: ВАКС готується до гучного засідання після скандальних заяв захисту

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 21 травня розгляне скаргу захисту колишнього глави Офісу президента Андрія Єрмака на обраний йому запобіжний захід. Засідання призначене на 13.10 і пройде в приміщенні Апеляційної палати ВАКС у Києві.

Андрій Єрмак.

Йдеться про оскарження рішення слідчого судді ВАКС від 14 травня 2026 року. Саме тоді суд обрав Єрмаку запобіжний захід, з яким його адвокати категорично не згодні.

У прес-службі суду попередили, що через підвищену увагу до справи кількість місць у залі обмежена, тому журналістам рекомендують прибути заздалегідь. Також у ВАКС окремо наголосили, що фото-, відеозйомка та прямі трансляції можливі лише після окремого дозволу суду.

Додатковий резонанс справі надали заяви адвоката Ігоря Фоміна, який представляє інтереси Єрмака. В ефірі “Радіо Свобода” він повідомив, що захист уже подав апеляцію, проте поки що у скороченому вигляді, оскільки на момент подачі не отримав повного мотивованого рішення суду.

За словами Фоміна, адвокати досі не розуміють, якими саме аргументами керувався суд при обранні запобіжного заходу. Захист також стверджує, що не бачить жодних підстав для обмежень щодо колишнього керівника ВП.

Особливу увагу викликав коментар адвоката щодо аргументів звинувачення щодо ризику втечі Єрмака за кордон. Прокурори вказували, що екс-чиновник має чотири закордонні паспорти, проте Фомін відповів на це фразою: “Може втекти, а може й не втекти”.

Ці слова вже активно обговорюються у політичних та юридичних колах. Очікується, що засідання 21 травня стане одним із найрезонансніших процесів останніх тижнів і може суттєво вплинути на подальший перебіг справи.

