Апелляция по делу Ермака: ВАКС готовится к громкому заседанию после скандальных заявлений защиты

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 21 мая рассмотрит жалобу защиты бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака на избранную ему меру пресечения. Заседание назначено на 13:10 и пройдет в помещении Апелляционной палаты ВАКС в Киеве.

Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

Речь идет об обжаловании решения следственного судьи ВАКС от 14 мая 2026 года. Именно тогда суд избрал Ермаку меру пресечения, с которой его адвокаты категорически не согласны.

В пресс-службе суда предупредили, что из-за повышенного внимания к делу количество мест в зале ограничено, поэтому журналистам рекомендуют прибыть заранее. Также в ВАКС отдельно подчеркнули, что фото-, видеосъемка и прямые трансляции возможны только после отдельного разрешения суда.

Дополнительный резонанс делу придали заявления адвоката Игоря Фомина, который представляет интересы Ермака. В эфире “Радио Свобода” он сообщил, что защита уже подала апелляцию, однако пока в сокращенном виде, поскольку на момент подачи не получила полного мотивированного решения суда.

По словам Фомина, адвокаты до сих пор не понимают, какими именно аргументами руководствовался суд при избрании меры пресечения. Защита также утверждает, что не видит никаких оснований для ограничений в отношении бывшего руководителя ОП.

Особое внимание вызвал комментарий адвоката по поводу аргументов обвинения о риске побега Ермака за границу. Прокуроры указывали, что у экс-чиновника есть четыре заграничных паспорта, однако Фомин ответил на это фразой: “Может сбежать, а может и не сбежать”.

Эти слова уже активно обсуждаются в политических и юридических кругах. Ожидается, что заседание 21 мая станет одним из самых резонансных процессов последних недель и может существенно повлиять на дальнейший ход дела.

Читайте также на портале "Комментарии" — Ермак уже на свободе обратился к людям, собиравшим для него залог.



