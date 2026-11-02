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Антикорупційний аутсорсинг: експерт висміяв "армію" зі 199 ФОПів у структурі Шабуніна

"Мішок наздогнав самого Шабуніна": експерт іронічно прокоментував схему ЦПК з 199 ФОПами

2 листопада 2026, 16:08
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Недилько Ксения

Політичний експерт Олег Постернак зробив свіжу заяву з приводу зловживань своїм становищем з боку людей, які позиціонують себе як борці з корупцією.

Антикорупційний аутсорсинг: експерт висміяв "армію" зі 199 ФОПів у структурі Шабуніна

Віталій Шабунін

"Невеликий історичний екскурс. Молодий, чесний антикорупціонер без очевидних проблем із зором на відео — Віталій Шабунін", — написав Постернак у своєму фейсбуці.

"У далекому 2018-му він ходив вулицями Житомира з величезним прозорим мішком грошей. В ньому, якщо вірити Віталію, — майже 2,9 млн грн. Так він наочно пояснював українцям, скільки вони сплачують податків і чому кожна бюджетна гривня має бути під контролем.

Минуло вісім років. І тепер цей мішок наздогнав самого Шабуніна. Точніше — мішків було вісім", — йдеться у дописі.

"Данило Гетманцев оприлюднив інформацію про схему ЦПК з 199 ФОПами, якою антикорупціонери "зекономили на податках" протягом повномасштабного вторгнення близько 22,6 млн гривень. 

Якщо користуватися мішками Шабуніна, виходить, що його ЦПК за час війни "зажав" майже вісім таких мішків податків, які мали б піти на фінансування армії" — підрахував Постернак.

"Чекаємо на заяву Віталія про переслідування та примус відмовлятися від схем. І посилання на Patreon — щоб зібрати ще трохи грошей бідним антикорупціонерам", — додав експерт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



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