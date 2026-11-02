Антикоррупционный аутсорсинг: эксперт высмеял "армию" из 199 ФЛПов в структуре Шабунина

Политический эксперт Олег Постернак сделал свежее заявление по поводу злоупотреблений своим положением со стороны людей, позиционирующих себя как борцы с коррупцией.

Виталий Шабунин

"Небольшой исторический экскурс. Молодой, честный антикоррупционер без очевидных проблем со зрением на видео – Виталий Шабунин", — написал Постернак в своем фейсбуке.

"В далеком 2018-м он ходил по улицам Житомира с огромным прозрачным мешком денег. В нем, если верить Виталию, — почти 2,9 млн грн. Так он наглядно объяснял украинцам, сколько они платят налоги и почему каждая бюджетная гривна должна быть под контролем.

Прошло восемь лет. И теперь этот мешок настиг самого Шабунина. Точнее – мешков было восемь", – говорится в сообщении.

"Даниил Гетманцев обнародовал информацию о схеме ЦПК со 199 ФЛПами, которой антикоррупционеры "сэкономили на налогах" в течение полномасштабного вторжения около 22,6 млн гривен.

Если пользоваться мешками Шабунина, получается, что его ЦПК за время войны "зажал" почти восемь таких мешков налогов, которые должны пойти на финансирование армии" — подсчитал Постернак.

"Ждем заявления Виталия о преследовании и принуждении отказываться от схем. И ссылка на Patreon — чтобы собрать еще немного денег бедным антикоррупционерам", — добавил эксперт.