Андрія Єрмака помітили на фронті: що відомо

Екскерівник Офісу Президента Андрій Єрмак знову приїхав у розташування 157-ї окремої механізованої бригади. Цей візит відбувся через місяць після того, як він відвідував цей же підрозділ разом із відомим американським актором і режисером Шоном Пенном.

Андрій Єрмак з військовими

За словами політика, підрозділ отримав інший вектор роботи. Нові реалії на лінії зіткнення диктують і нові запити від військових.

З метою оперативного реагування на ситуацію, посадовець провів робочу зустріч із очільником бригади:

"На місці зустрівся з командиром, полковником Михайлом Дзериним. Обговорили, що саме прямо зараз потрібно хлопцям. Будемо оперативно закривати", — зазначив Єрмак.

Він також додав, що зміна бойового напрямку для бригади означає появу нових завдань, тому забезпечення бійців усім необхідним є пріоритетом.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак оголосив про створення громадської організації “Справедливість для України”, яка займатиметься захистом прав військових, полонених та їхніх родин.

За словами Єрмака, ініціатива стала логічним продовженням роботи в межах професійних юридичних структур. Якщо раніше акцент робився на розробці політик і законодавчих підходів, то нова організація зосередиться на конкретних кейсах і практичній допомозі.

Йдеться про широкий спектр питань: визначення статусу військовослужбовців, соціальні виплати, правовий захист, а також компенсації для постраждалих і їхніх сімей. Окрему увагу приділятимуть питанням військовополонених і дітей, які опинилися в складних обставинах через війну.