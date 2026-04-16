Андрей Ермак был замечен на фронте: что известно

Экс-руководитель Офиса Президента Андрей Ермак снова приехал в расположение 157-й отдельной механизированной бригады. Этот визит состоялся через месяц после того, как он посещал это же подразделение вместе с известным американским актером и режиссером Шоном Пенном.

Андрей Ермак с военными

По словам политика, подразделение получило другой вектор работы. Новые реалии на линии столкновения диктуют новые запросы от военных.

С целью оперативного реагирования на ситуацию, чиновник провел рабочую встречу с руководителем бригады:

"На месте встретился с командиром, полковником Михаилом Дзериным. Обсудили, что именно прямо сейчас нужно ребятам. Будем оперативно закрывать", — отметил Ермак.

Он также добавил, что смена боевого направления для бригады означает появление новых задач, поэтому обеспечение бойцов всем необходимым является приоритетом.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак объявил о создании общественной организации "Справедливость для Украины", которая будет заниматься защитой прав военных, пленных и их семей.

По словам Ермака, инициатива стала логическим продолжением работы в рамках профессиональных юридических структур. Если раньше упор делался на разработке политик и законодательных подходов, то новая организация сосредоточится на конкретных кейсах и практической помощи.

Речь идет о широком спектре вопросов: определение статуса военнослужащих, социальные выплаты, правовая защита, а также компенсации для пострадавших и их семей. Отдельное внимание будут уделяться вопросам военнопленных и детей, оказавшихся в сложных обстоятельствах из-за войны.