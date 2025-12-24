Жах у Гарварді: колишній керівник моргу продавав органи та частини тіл донорів

У США колишній керівник моргу Гарвардської медичної школи Седрик Лодж отримав 8 років позбавлення волі за масштабну торгівлю людськими останками, пожертвуваними університету для наукових цілей. Про це повідомляють у Axios.

Мозок, обличчя і руки на продаж: екс-керівник моргу Гарварду засуджений за чорний ринок тіл

Як встановило Міністерство юстиції США, з 2018 по березень 2020 року Лодж організував незаконну схему продажу органів, шкіри, мозку, рук і навіть обличчя померлих. Частини тіл викрадалися прямо з моргу та відправлялися поштою до клієнтів у різні штати країни.

У схемі брала участь і дружина Лоджа, Деніз, яка отримала понад рік ув’язнення. Подружжя зберігало тіла в будинку в Нью-Гемпширі, а "замовлення" коштували десятки тисяч доларів. Один із платежів у документах був позначений як "голова №7", інший – "мозок".

Лодж визнав провину у змові та незаконному міжштатному перевезенні людських останків. За словами адвоката, колишній працівник моргу, який пропрацював у Гарварді понад 28 років, кається у своїх діях.

Університет наголосив, що дії Лоджа грубо порушили довіру донорів і їхніх родин та суперечили цінностям навчального закладу. Правоохоронці додали, що торгівля частинами тіл є особливо цинічним злочином, що завдає болю сім’ям померлих і створює ризики для поштових працівників.

Ця історія викликала справжній шок у США та стала попередженням: наука ніколи не повинна перетворюватися на чорний ринок людських тіл.

