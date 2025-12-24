Ужас в Гарварде: бывший руководитель морга продавал органы и части тел доноров

В США бывший руководитель морга Гарвардской медицинской школы Седрик Лодж получил 8 лет лишения свободы за масштабную торговлю человеческими останками, пожертвованными университету для научных целей. Об этом сообщают в Axios.

Мозг, лицо и руки на продажу: экс-руководитель морга Гарварда осужден за черный рынок тел

Как установило Министерство юстиции США , с 2018 по март 2020 года Лодж организовал незаконную схему продаж органов, кожи, мозга, рук и даже лица умерших. Части тел похищались прямо из морга и отправлялись по почте к клиентам в разные штаты страны.

В схеме принимала участие и жена Лоджа, Дениз , получившая более года заключения. Супруги хранили тела в доме в Нью-Гэмпшире, а "заказы" стоили десятки тысяч долларов. Один из платежей в документах был обозначен как "глава №7" , другой – "мозг" .

Лодж признал вину в сговоре и незаконной межштатной перевозке человеческих останков. По словам адвоката, бывший работник морга, проработавший в Гарварде более 28 лет, раскаивается в своих действиях .

Университет отметил, что действия Лоджа грубо нарушили доверие доноров и их семей и противоречили ценностям учебного заведения. Правоохранители добавили, что торговля частями тел является особенно циничным преступлением , что причиняет боль семьям умерших и создает риски для почтовых работников.

Эта история вызвала настоящий шок в США и стала предупреждением: наука никогда не должна превращаться в черный рынок человеческих тел .

