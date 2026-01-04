Жах на проспекті Лобановського в Києві: 16-річна дівчина впала в киплячу яму, лікарі борються за життя

У Києві трапилась надзвичайна подія: 16-річна дівчина впала в яму з окропом на проспекті Лобановського і отримала 73% опіків тіла. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

У Києві 16-річна дівчина впала в яму з окропом: отримала 73% опіків, прокуратура розслідує

За даними слідства, аварія сталася через прорив труби тепломережі центрального опалення. 2 січня 2026 року працівники теплокомунального підприємства проводили роботи на місці пошкодження, однак проїжджу частину та тротуари залило гарячою водою, а в асфальті утворилося провалля. Службові особи не забезпечили належну огорожу та попереджувальні знаки, що створило пряму загрозу життю громадян.

"Близько 16 години дівчина безперешкодно пройшла до місця аварії і впала в яму з гарячою водою, отримавши 73% опіків тіла. Вона перебуває у лікарні у критично важкому стані, лікарі борються за її життя", — повідомили у прокуратурі.

Окрім цього, постраждала 53-річна жінка, яка отримала опіки ніг через потік гарячої води на тротуарі.

За фактом події розпочате досудове розслідування за ознаками службової недбалості та порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 272 КК України). Наразі тривають невідкладні слідчі дії, а результати розслідування будуть оприлюднені додатково.

Правоохоронці наголошують на високому ризику подібних випадків, коли роботи на тепломережах виконуються без належних заходів безпеки, і закликають громадян бути уважними на місцях ремонтів та аварій.

Ситуація у Києві підкреслює важливість контролю якості комунальних робіт, оперативного встановлення огороджень і попереджувальних знаків у зонах підвищеної небезпеки, адже недбалість може мати трагічні наслідки для життя людей.

