Ужас на проспекте Лобановского в Киеве: 16-летняя девушка упала в кипящую яму, врачи борются за жизнь

В Киеве произошло чрезвычайное событие: 16-летняя девушка упала в яму с кипятком на проспекте Лобановского и получила 73% ожогов тела . Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, авария произошла из-за прорыва трубы теплосети центрального отопления . 2 января 2026 года работники теплокоммунального предприятия проводили работы на месте повреждения, однако проезжую часть и тротуары залило горячей водой , а в асфальте образовалась пропасть. Должностные лица не обеспечили надлежащее ограждение и предупреждающие знаки, что создало прямую угрозу жизни граждан.

"Около 16 часов девушка беспрепятственно прошла к месту аварии и упала в яму с горячей водой, получив 73% ожогов тела. Она находится в больнице в критически тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь", — сообщили в прокуратуре.

Кроме этого, пострадала 53-летняя женщина , получившая ожоги ног из-за потока горячей воды на тротуаре.

По факту происшествия начато досудебное расследование по признакам служебной халатности и нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью , что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 272 УК Украины). В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия , а результаты расследования будут опубликованы дополнительно.

Правоохранители отмечают высокий риск подобных случаев, когда работы на теплосетях выполняются без надлежащих мер безопасности, и призывают граждан быть внимательными на местах ремонтов и аварий.

Ситуация в Киеве подчеркивает важность контроля качества коммунальных работ , оперативной установки ограждений и предупредительных знаков в зонах повышенной опасности, ведь небрежность может иметь трагические последствия для жизни людей.

