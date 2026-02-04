Жах на Львівщині: немовля з туберкульозом і грипом, дворічний брат – з опіками. Усі діти вилучені у безпечний заклад

У багатодітній сім’ї на Львівщині стали відомі страшні наслідки неналежного догляду за дітьми. 6-місячного хлопчика доправили до лікарні з судомами, грипом А та набутим туберкульозом. За кілька днів у лікарню потрапив його 2-річний брат із опіками голови, ока та вуха, які отримав, випадково виливши на себе кип’яток, поки батьки були відсутні. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Сім’я у Львівській області шокувала соцслужби: семеро дітей опинилися під загрозою життя

Старші діти сім’ї змушені були звертатися по допомогу до сусідки, яка викликала медиків. На момент інцидентів діти перебували у небезпечних умовах проживання, що створювало реальну загрозу їхньому життю та здоров’ю.

Правоохоронці та Жовківська окружна прокуратура негайно відреагували. Матері повідомлено про підозру у злісному невиконанні батьками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. Одночасно проводиться перевірка дій або бездіяльності батька та соціальних служб, які повинні були контролювати умови проживання дітей.

Усі сім дітей тимчасово вилучені та поміщені у безпечний спеціалізований заклад, де вони отримують належний догляд і медичну допомогу. Обидва постраждалі хлопчики наразі перебувають у лікарні Львова, проходять лікування та спостереження лікарів.

Досудове розслідування триває, його проводить поліція Львівського району. За фактом неналежного виконання батьківських обов’язків передбачена кримінальна відповідальність, включно з реальним позбавленням волі у разі доведення вини.

