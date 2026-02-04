Ужас во Львовской области: младенец с туберкулезом и гриппом, двухлетний брат – с ожогами. Все дети изъяты в безопасное заведение

В многодетной семье во Львовской области стали известны страшные последствия ненадлежащего ухода за детьми. 6-месячного мальчика доставили в больницу с судорогами, гриппом А и приобретенным туберкулезом . Через несколько дней в больницу попал его 2-летний брат с ожогами головы, глаза и уши , которые получил, случайно вылив на себя кипяток, пока родители отсутствовали. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Семья во Львовской области шокировала соцслужбы: семеро детей оказались под угрозой жизни

Дети постарше семьи вынуждены были обращаться за помощью к соседке, которая вызвала медиков. К моменту инцидентов дети находились в опасных условиях проживания , что создавало реальную угрозу их жизни и здоровью.

Правоохранители и Жовковская окружная прокуратура немедленно отреагировали. Матери сообщено о подозрении в злостном неисполнении родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком , что повлекло тяжкие последствия. Одновременно проводится проверка действий или бездействия отца и социальных служб, которые должны контролировать условия проживания детей.

Все семь детей временно изъяты и помещены в безопасное специализированное учреждение , где они получают надлежащий уход и медицинскую помощь. Оба пострадавших мальчика находятся в больнице Львова , проходят лечение и наблюдение врачей.

Досудебное расследование продолжается, проводится полицией Львовского района . По факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей предусмотрена уголовная ответственность , включая реальное лишение свободы в случае доказательства вины.

