Запустив салют — сів за ґрати: де в Україні феєрверк під час війни закінчується судом і строком

Запуск феєрверків під час повномасштабної війни в Україні дедалі частіше завершується не святом, а судовим вироком. І хоча піротехніка офіційно заборонена вже понад два роки, українці продовжують ризикувати — інколи навіть не усвідомлюючи, що за гучний салют можуть отримати реальний строк.

63 вироки за салюти під час війни: українців штрафують, судять і відправляють за ґрати за «святкові» вибухи

З початку повномасштабного вторгнення українські суди вже винесли 63 вироки за використання піротехніки у воєнний час. Про це повідомляє сервіс відкритих даних Opendatabot, який проаналізував судові рішення у Єдиному державному реєстрі. Лише за неповний 2025 рік суди ухвалили 16 рішень у таких справах — і ця цифра продовжує зростати.

Показово, що у перший рік великої війни таких справ було всього п’ять. Тоді запуск салютів сприймався як поодинокі інциденти. Проте вже наступного року кількість вироків зросла у 3,4 раза, а судова практика стала значно жорсткішою.

Більше половини справ суди кваліфікують як кримінальні, а не адміністративні. Запуск феєрверків дедалі частіше розглядають не просто як порушення тиші, а як хуліганство, що може викликати паніку, дезорієнтацію людей та реальну загрозу громадській безпеці. Особливо це актуально в умовах постійних ракетних обстрілів, коли будь-який вибух сприймається як сигнал небезпеки.

Найбільше вироків зафіксовано у Києві — кожна четверта справа стосується столиці. На другому місці Дніпропетровська область, на третьому — Одеська. Загалом ці регіони дають майже половину всіх судових рішень у справах про салюти під час війни.

Покарання варіюються від символічних штрафів до реального позбавлення волі. За дрібне хуліганство суди призначали штрафи від 51 до 119 гривень, однак у кримінальних провадженнях суми зростали до 34 тисяч гривень. В окремих випадках порушників направляли на громадські роботи.

Є й резонансні приклади. У Рівному чоловік запустив салют у дворі школи, а згодом погрожував поліції бойовою гранатою. Суд призначив йому чотири роки позбавлення волі, замінивши реальний строк на іспитовий після рішення обвинуваченого піти служити до ЗСУ. В іншій справі мешканець Києва отримав рік іспитового строку за запуск салютів і хлопавок з вікна квартири у стані алкогольного сп’яніння.

Навіть "святкові" приводи не рятують від відповідальності. У судовій практиці є вироки за феєрверки на гендер-паті та використання "холодних фонтанів" на весіллях. Судді наголошують: під час війни такі дії є проявом зневаги до суспільства та людей, які пережили обстріли.

Нагадаємо, з листопада 2023 року використання більшості піротехнічних засобів в Україні офіційно заборонене Законом №7438, а суди дедалі частіше підкреслюють: салют під час війни — це не розвага, а потенційна загроза життю та психічному здоров’ю людей.

