Запустил салют — сел за решетку: где в Украине фейерверк во время войны истекает судом и сроком

Запуск фейерверков во время полномасштабной войны в Украине все чаще завершается не праздником, а судебным приговором. И хотя пиротехника официально запрещена более двух лет, украинцы продолжают рисковать — иногда даже не осознавая, что за громкий салют могут получить реальный срок.

63 приговора за салюты во время войны: украинцев штрафуют, судят и отправляют за решетку за «праздничные» взрывы

С начала полномасштабного вторжения украинские суды уже вынесли 63 приговора за использование пиротехники в военное время . Об этом сообщает сервис открытых данных Opendatabot , проанализировавший судебные решения в Едином государственном реестре. Только за неполный 2025 год суды приняли 16 решений по таким делам, и эта цифра продолжает расти.

Примечательно, что в первый год великой войны таких дел было всего пять. Тогда запуск салютов воспринимался как единичные инциденты. Однако уже в следующем году количество приговоров возросло в 3,4 раза, а судебная практика ужесточилась.

Более половины дел суды квалифицируют как уголовные , а не административные. Запуск фейерверков все чаще рассматривается не просто как нарушение тишины, а как хулиганство , которое может вызвать панику, дезориентацию людей и реальную угрозу общественной безопасности. Особенно это актуально в условиях постоянных ракетных обстрелов, когда любой взрыв рассматривается как сигнал опасности.

Больше приговоров зафиксировано в Киеве — каждое четвертое дело касается столицы . На втором месте Днепропетровская область, на третьем – Одесская. В целом, эти регионы дают почти половину всех судебных решений по делам о салютах во время войны.

Наказания варьируются от символических штрафов до реального лишения свободы. За мелкое хулиганство суды назначали штрафы от 51 до 119 гривен, однако в уголовных производствах суммы росли до 34 тысяч гривен . В редких случаях нарушителей направляли на общественные работы.

Есть и резонансные примеры. В Ровно мужчина запустил салют во дворе школы, а впоследствии угрожал полиции боевой гранатой. Суд назначил ему четыре года лишения свободы, заменив реальный срок на испытательный после решения обвиняемого пойти служить в ВСУ. В другом деле житель Киева получил год испытательного срока за запуск салютов и хлопушек из окна квартиры в состоянии алкогольного опьянения.

Даже "праздничные" поводы не избавляют от ответственности. В судебной практике приговоры за фейерверки на гендер-пати и использование "холодных фонтанов" на свадьбах. Судьи отмечают: во время войны такие действия являются проявлением пренебрежения к обществу и людям, пережившим обстрелы.

Напомним, с ноября 2023 года использование большинства пиротехнических средств в Украине официально запрещено Законом №7438 , а суды все чаще подчеркивают: салют во время войны – это не развлечение, а потенциальная угроза жизни и психическому здоровью людей.

Читайте на "Комментариях", что Словакия продает оружие Украине.