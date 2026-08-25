"Будинок смерті" доктора Голмса: що відомо про одного з перших серійних вбивць США

Історія Генрі Голмса — одного з найвідоміших серійних убивць США XIX століття — десятиліттями привертає увагу дослідників. Популярна культура часто змальовує його творцем масштабної "індустріальної машини смерті", проте детальний історичний аналіз дозволяє відокремити сенсаційні міфи від реальних фактів його біографії.

Будівля в Чикаго кінця XIX століття. Фото: сгенеровано ШІ

Що підтверджується історично

Особа злочинця: Генрі Голмс — це псевдонім Германа Вебстера Маджетта. Він здобув медичну освіту, проте спрямував свої здібності на шахрайство, фінансові афери та інші кримінальні справи.

Існування будівлі в Чикаго: триповерхова споруда у районі Енглвуд дійсно існувала. Вона зводилася поетапно, а її третій поверх так і не був повноцінно завершений.

Характеристика будівлі: дослідники зазначають, що перший поверх споруди займали комерційні магазини, а другий використовувався для довгострокової житлової оренди.

Судовий вирок та жертви: Голмса було визнано винним у вбивстві Бенджаміна Пітезеля; слідство та історики також тісно пов'язують його із загибеллю трьох дітей Пітезеля. Авторитетні джерела, зокрема дослідники з Smithsonian, оцінюють загальну кількість жертв, пов'язаних із ним із високим ступенем впевненості, приблизно у дев'ять осіб, тоді як популярні легенди про десятки чи сотні загиблих є необґрунтованими.