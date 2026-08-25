logo_ukra

BTC/USD

79718

ETH/USD

2480.86

USD/UAH

44.71

EUR/UAH

52.16

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Кримінал "Будинок смерті" доктора Голмса: що відомо про одного з перших серійних вбивць США
commentss НОВИНИ Всі новини

"Будинок смерті" доктора Голмса: що відомо про одного з перших серійних вбивць США

Історичний фактчек справи доктора Генрі Голмса. Ким був відомий американський злочинець, якою була реальна історія його будинку в Чикаго та які факти підтверджені документами.

25 серпня 2026, 09:01
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Історія Генрі Голмса — одного з найвідоміших серійних убивць США XIX століття — десятиліттями привертає увагу дослідників. Популярна культура часто змальовує його творцем масштабної "індустріальної машини смерті", проте детальний історичний аналіз дозволяє відокремити сенсаційні міфи від реальних фактів його біографії.

"Будинок смерті" доктора Голмса: що відомо про одного з перших серійних вбивць США

Будівля в Чикаго кінця XIX століття. Фото: сгенеровано ШІ

Що підтверджується історично

  • Особа злочинця: Генрі Голмс — це псевдонім Германа Вебстера Маджетта. Він здобув медичну освіту, проте спрямував свої здібності на шахрайство, фінансові афери та інші кримінальні справи.

  • Існування будівлі в Чикаго: триповерхова споруда у районі Енглвуд дійсно існувала. Вона зводилася поетапно, а її третій поверх так і не був повноцінно завершений.

  • Характеристика будівлі: дослідники зазначають, що перший поверх споруди займали комерційні магазини, а другий використовувався для довгострокової житлової оренди.

  • Судовий вирок та жертви: Голмса було визнано винним у вбивстві Бенджаміна Пітезеля; слідство та історики також тісно пов'язують його із загибеллю трьох дітей Пітезеля. Авторитетні джерела, зокрема дослідники з Smithsonian, оцінюють загальну кількість жертв, пов'язаних із ним із високим ступенем впевненості, приблизно у дев'ять осіб, тоді як популярні легенди про десятки чи сотні загиблих є необґрунтованими.

  • Арешт і розслідування: діяльність злочинця була викрита після фінансових злочинів. Голмса заарештували в Бостоні в листопаді 1894 року у справі про страхове шахрайство, пов'язане з інсценуванням смерті Бенджаміна Пітезеля. Саме цей поворот став ключовим для подальшого розслідування. Злочинця засудили та стратили у 1896 році.

Що важливо знати про деталі справи

  • Функція приміщень: оскільки третій поверх так і не завершили, плани щодо створення готелю для прийому туристів Всесвітньої виставки 1893 року були насамперед частиною чергової фінансової схеми та шахрайських задумів Голмса.

  • Характер злочинів: розслідування спиралося на доведені епізоди, пов'язані з майном, борговими зобов'язаннями та усуненням осіб, які брали участь у його аферах або могли викрити їх.

Історія Генрі Голмса залишається класичним прикладом того, як реальні, доведені злочини виявилися густо оточеними міфами. Хоча Голмс дійсно був небезпечним злочинцем і аферистом кінця XIX століття, легендарний образ "готелю-пастки" з лабіринтами та пастками значною мірою сформувала сенсаційна преса того часу.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про "Ферму смерті" Белль Ганнесс.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.smithsonianmag.com/smart-news/enduring-mystery-hh-holmes-americas-first-serial-killer-180977646/
Теги:

Новини

Всі новини