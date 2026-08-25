"Будинок смерті" доктора Голмса: що відомо про одного з перших серійних вбивць США

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Сергій Кречмаровський
Історія Генрі Голмса — одного з найвідоміших серійних убивць США XIX століття — десятиліттями привертає увагу дослідників. Популярна культура часто змальовує його творцем масштабної "індустріальної машини смерті", проте детальний історичний аналіз дозволяє відокремити сенсаційні міфи від реальних фактів його біографії.
Будівля в Чикаго кінця XIX століття. Фото: сгенеровано ШІ
Що підтверджується історично
Особа злочинця: Генрі Голмс — це псевдонім Германа Вебстера Маджетта. Він здобув медичну освіту, проте спрямував свої здібності на шахрайство, фінансові афери та інші кримінальні справи.
Існування будівлі в Чикаго: триповерхова споруда у районі Енглвуд дійсно існувала. Вона зводилася поетапно, а її третій поверх так і не був повноцінно завершений.
Характеристика будівлі: дослідники зазначають, що перший поверх споруди займали комерційні магазини, а другий використовувався для довгострокової житлової оренди.
Судовий вирок та жертви: Голмса було визнано винним у вбивстві Бенджаміна Пітезеля; слідство та історики також тісно пов'язують його із загибеллю трьох дітей Пітезеля. Авторитетні джерела, зокрема дослідники з Smithsonian, оцінюють загальну кількість жертв, пов'язаних із ним із високим ступенем впевненості, приблизно у дев'ять осіб, тоді як популярні легенди про десятки чи сотні загиблих є необґрунтованими.
Арешт і розслідування: діяльність злочинця була викрита після фінансових злочинів. Голмса заарештували в Бостоні в листопаді 1894 року у справі про страхове шахрайство, пов'язане з інсценуванням смерті Бенджаміна Пітезеля. Саме цей поворот став ключовим для подальшого розслідування. Злочинця засудили та стратили у 1896 році.
Що важливо знати про деталі справи
Функція приміщень: оскільки третій поверх так і не завершили, плани щодо створення готелю для прийому туристів Всесвітньої виставки 1893 року були насамперед частиною чергової фінансової схеми та шахрайських задумів Голмса.
Характер злочинів: розслідування спиралося на доведені епізоди, пов'язані з майном, борговими зобов'язаннями та усуненням осіб, які брали участь у його аферах або могли викрити їх.
Історія Генрі Голмса залишається класичним прикладом того, як реальні, доведені злочини виявилися густо оточеними міфами. Хоча Голмс дійсно був небезпечним злочинцем і аферистом кінця XIX століття, легендарний образ "готелю-пастки" з лабіринтами та пастками значною мірою сформувала сенсаційна преса того часу.
Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про "Ферму смерті" Белль Ганнесс.