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"Дом смерти" доктора Холмса: что известно об одном из первых серийных убийц США

Исторический фактчек дела доктора Генри Холмса. Чем был известен американский преступник, какова была реальная история его дома в Чикаго и какие факты подтверждены документами.

25 августа 2026, 09:01
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Сергій Кречмаровський

История Генри Холмса – одного из самых известных серийных убийц США XIX века – десятилетиями привлекает внимание исследователей. Популярная культура часто изображает его создателем масштабной "индустриальной машины смерти", однако подробный исторический анализ позволяет отделить сенсационные мифы от реальных фактов его биографии.

"Дом смерти" доктора Холмса: что известно об одном из первых серийных убийц США

Здание в Чикаго конца XIX века. Фото: сгенерировано ИИ

Что подтверждается исторически

  • Личность преступника: Генри Холмс – это псевдоним Германа Вебстера Маджетта. Он получил медицинское образование, однако направил свои способности на мошенничество, финансовые аферы и другие уголовные дела.

  • Существование здания в Чикаго: трехэтажное здание в районе Энглвуд действительно существовало. Она возводилось поэтапно, а третий этаж так и не был полноценно завершен.

  • Характеристика здания: исследователи отмечают, что первый этаж постройки занимали коммерческие магазины, а второй использовался для долгосрочной жилой аренды.

  • Судебный приговор и жертвы: Холмс был признан виновным в убийстве Бенджамина Питезеля; следствие и историки также тесно связывают его с гибелью троих детей Питезеля. Авторитетные источники, в частности исследователи из Smithsonian, оценивают общее количество жертв, связанных с ним с высокой степенью уверенности, примерно в девять человек, тогда как популярные легенды о десятках или сотнях погибших необоснованны.

  • Арест и расследование: деятельность преступника была разоблачена после финансовых преступлений. Холмс был арестован в Бостоне в ноябре 1894 года по делу о страховом мошенничестве, связанном с инсценировкой смерти Бенджамина Питезеля. Именно этот поворот стал ключевым для дальнейшего расследования. Преступник был осужден и казнен в 1896 году.

Что важно знать о деталях дела

  • Функция помещений: поскольку третий этаж так и не завершили, планы по созданию гостиницы для приема туристов Всемирной выставки 1893 года были прежде всего частью очередной финансовой схемы и мошеннических замыслов Холмса.

  • Характер преступлений: расследование опиралось на доказанные эпизоды, связанные с имуществом, долговыми обязательствами и устранением лиц, участвовавших в его аферах или разоблачавших их.

История Генри Холмса остается классическим примером того, как реальные доказанные преступления оказались густо окруженными мифами. Хотя Холмс действительно был опасным преступником и аферистом конца XIX века, легендарный образ "гостиницы-ловушки" с лабиринтами и ловушками в значительной степени сформировала сенсационная пресса того времени.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о "Ферме смерти" Белль Ганнесс.




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Источник: https://www.smithsonianmag.com/smart-news/enduring-mystery-hh-holmes-americas-first-serial-killer-180977646/
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