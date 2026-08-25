"Дом смерти" доктора Холмса: что известно об одном из первых серийных убийц США

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Сергій Кречмаровський
История Генри Холмса – одного из самых известных серийных убийц США XIX века – десятилетиями привлекает внимание исследователей. Популярная культура часто изображает его создателем масштабной "индустриальной машины смерти", однако подробный исторический анализ позволяет отделить сенсационные мифы от реальных фактов его биографии.
Здание в Чикаго конца XIX века. Фото: сгенерировано ИИ
Что подтверждается исторически
Личность преступника: Генри Холмс – это псевдоним Германа Вебстера Маджетта. Он получил медицинское образование, однако направил свои способности на мошенничество, финансовые аферы и другие уголовные дела.
Существование здания в Чикаго: трехэтажное здание в районе Энглвуд действительно существовало. Она возводилось поэтапно, а третий этаж так и не был полноценно завершен.
Характеристика здания: исследователи отмечают, что первый этаж постройки занимали коммерческие магазины, а второй использовался для долгосрочной жилой аренды.
Судебный приговор и жертвы: Холмс был признан виновным в убийстве Бенджамина Питезеля; следствие и историки также тесно связывают его с гибелью троих детей Питезеля. Авторитетные источники, в частности исследователи из Smithsonian, оценивают общее количество жертв, связанных с ним с высокой степенью уверенности, примерно в девять человек, тогда как популярные легенды о десятках или сотнях погибших необоснованны.
Арест и расследование: деятельность преступника была разоблачена после финансовых преступлений. Холмс был арестован в Бостоне в ноябре 1894 года по делу о страховом мошенничестве, связанном с инсценировкой смерти Бенджамина Питезеля. Именно этот поворот стал ключевым для дальнейшего расследования. Преступник был осужден и казнен в 1896 году.
Что важно знать о деталях дела
Функция помещений: поскольку третий этаж так и не завершили, планы по созданию гостиницы для приема туристов Всемирной выставки 1893 года были прежде всего частью очередной финансовой схемы и мошеннических замыслов Холмса.
Характер преступлений: расследование опиралось на доказанные эпизоды, связанные с имуществом, долговыми обязательствами и устранением лиц, участвовавших в его аферах или разоблачавших их.
История Генри Холмса остается классическим примером того, как реальные доказанные преступления оказались густо окруженными мифами. Хотя Холмс действительно был опасным преступником и аферистом конца XIX века, легендарный образ "гостиницы-ловушки" с лабиринтами и ловушками в значительной степени сформировала сенсационная пресса того времени.
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о "Ферме смерти" Белль Ганнесс.