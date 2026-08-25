"Дом смерти" доктора Холмса: что известно об одном из первых серийных убийц США

История Генри Холмса – одного из самых известных серийных убийц США XIX века – десятилетиями привлекает внимание исследователей. Популярная культура часто изображает его создателем масштабной "индустриальной машины смерти", однако подробный исторический анализ позволяет отделить сенсационные мифы от реальных фактов его биографии.

Здание в Чикаго конца XIX века. Фото: сгенерировано ИИ

Что подтверждается исторически

Личность преступника: Генри Холмс – это псевдоним Германа Вебстера Маджетта. Он получил медицинское образование, однако направил свои способности на мошенничество, финансовые аферы и другие уголовные дела.

Существование здания в Чикаго: трехэтажное здание в районе Энглвуд действительно существовало. Она возводилось поэтапно, а третий этаж так и не был полноценно завершен.

Характеристика здания: исследователи отмечают, что первый этаж постройки занимали коммерческие магазины, а второй использовался для долгосрочной жилой аренды.

Судебный приговор и жертвы: Холмс был признан виновным в убийстве Бенджамина Питезеля; следствие и историки также тесно связывают его с гибелью троих детей Питезеля. Авторитетные источники, в частности исследователи из Smithsonian, оценивают общее количество жертв, связанных с ним с высокой степенью уверенности, примерно в девять человек, тогда как популярные легенды о десятках или сотнях погибших необоснованны.