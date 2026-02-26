Виколола око 3-річному синові заради соцвиплат: жінку з Тернопільщини засудили до 7,5 років тюрми

У листопаді 2019 року в одній із лікарень сталася подія, яка шокувала навіть досвідчених медиків. Мати навмисно пошкодила око своєму трирічному синові медичною голкою. Унаслідок отриманої травми дитина осліпла на одне око. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора

Мешканку Тернопільщини засуджено за умисне тяжке каліцтво малолітнього сина

За матеріалами слідства, жінка наполягала на тому, що хлопчик має інфекційне захворювання, хоча лікарі цього не підтверджували. Вона не працювала та розраховувала на соціальні виплати, тому вимагала встановлення дитині діагнозу. Коли медики відмовилися підтвердити вигадану хворобу, жінка, залишившись із сином наодинці, завдала йому тяжкого ушкодження.

Через навмисні дії матері трирічна дитина втратила зір на одне око та отримала стійку втрату працездатності. Після інциденту хлопчика вилучили з родини. Наразі він перебуває під опікою іншої сім’ї.

Суди всіх інстанцій визнали мешканку Тернопільщини винною в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень малолітній дитині, вчиненому з особливою жорстокістю. Суд призначив їй 7 років і 6 місяців позбавлення волі.

Окрім реального строку ув’язнення, ухвалено рішення про стягнення з засудженої коштів на лікування дитини та 600 тисяч гривень моральної шкоди на її користь.

Заступник Генерального прокурора Віктор Логачов наголосив, що йдеться про тяжку трагедію, адже дитина втратила здоров’я через умисні дії найближчої людини. За його словами, позиція обвинувачення полягала у забезпеченні покарання, яке відповідає тяжкості злочину та підтверджує невідворотність відповідальності за посягання на життя і здоров’я дітей.

Ця справа стала однією з найбільш резонансних у регіоні, оскільки злочин було скоєно проти власної малолітньої дитини та мав незворотні наслідки для її здоров’я.

