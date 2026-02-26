logo

Выколола глаз 3-летнему сыну ради соцвыплат: женщину из Тернопольщины приговорили к 7,5 годам тюрьмы
commentss НОВОСТИ Все новости

Ребенок потерял зрение на один глаз после умышленного ранения в больнице – суд назначил реальный срок заключения.

26 февраля 2026, 18:15
Автор:
avatar

Проніна Анна

В ноябре 2019 года в одной из больниц произошло событие, шокировавшее даже опытных медиков. Мать намеренно повредила глаз своему трехлетнему сыну медицинской иглой. В результате полученной травмы ребенок ослеп на один глаз. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора

Выколола глаз 3-летнему сыну ради соцвыплат: женщину из Тернопольщины приговорили к 7,5 годам тюрьмы

Жительница Тернопольщины осуждена за умышленное тяжелое увечье малолетнего сына

По материалам следствия, женщина настаивала на том, что у мальчика инфекционное заболевание, хотя врачи этого не подтверждали. Она не работала и рассчитывала на социальные выплаты, потому требовала установления ребенку диагноза. Когда медики отказались подтвердить вымышленную болезнь, женщина, оставшись с сыном в одиночестве, нанесла ему тяжелое повреждение.

Из-за умышленных действий матери трехлетний ребенок потерял зрение на один глаз и получил стойкую потерю трудоспособности. После инцидента мальчика изъяли из семьи. Сейчас он находится на попечении другой семьи.

Суды всех инстанций признали жительницу Тернопольщины виновной в умышленном причинении тяжких телесных повреждений малолетнему ребенку, совершенном с особой жестокостью. Суд назначил ей 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Кроме реального срока заключения, принято решение о взыскании с осужденных средств на лечение ребенка и 600 тысяч гривен морального вреда в его пользу.

Заместитель Генерального прокурора Виктор Логачев подчеркнул, что речь идет о тяжелой трагедии, ведь ребенок потерял здоровье из-за умышленных действий ближайшего человека. По его словам, позиция обвинения заключалась в обеспечении наказания, которое соответствует тяжести преступления и подтверждает неотвратимость ответственности за посягательство на жизнь и здоровье детей.

Это дело стало одним из самых резонансных в регионе , поскольку преступление было совершено против собственного малолетнего ребенка и имело необратимые последствия для его здоровья.

Читайте также в "Комментариях", что   в столичном кардиоцентре спасли младенца весом 960 г с критическим пороком сердца.



