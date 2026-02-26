Выколола глаз 3-летнему сыну ради соцвыплат: женщину из Тернопольщины приговорили к 7,5 годам тюрьмы

В ноябре 2019 года в одной из больниц произошло событие, шокировавшее даже опытных медиков. Мать намеренно повредила глаз своему трехлетнему сыну медицинской иглой. В результате полученной травмы ребенок ослеп на один глаз. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора

Жительница Тернопольщины осуждена за умышленное тяжелое увечье малолетнего сына

По материалам следствия, женщина настаивала на том, что у мальчика инфекционное заболевание, хотя врачи этого не подтверждали. Она не работала и рассчитывала на социальные выплаты, потому требовала установления ребенку диагноза. Когда медики отказались подтвердить вымышленную болезнь, женщина, оставшись с сыном в одиночестве, нанесла ему тяжелое повреждение.

Из-за умышленных действий матери трехлетний ребенок потерял зрение на один глаз и получил стойкую потерю трудоспособности. После инцидента мальчика изъяли из семьи. Сейчас он находится на попечении другой семьи.

Суды всех инстанций признали жительницу Тернопольщины виновной в умышленном причинении тяжких телесных повреждений малолетнему ребенку, совершенном с особой жестокостью. Суд назначил ей 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Кроме реального срока заключения, принято решение о взыскании с осужденных средств на лечение ребенка и 600 тысяч гривен морального вреда в его пользу.

Заместитель Генерального прокурора Виктор Логачев подчеркнул, что речь идет о тяжелой трагедии, ведь ребенок потерял здоровье из-за умышленных действий ближайшего человека. По его словам, позиция обвинения заключалась в обеспечении наказания, которое соответствует тяжести преступления и подтверждает неотвратимость ответственности за посягательство на жизнь и здоровье детей.

Это дело стало одним из самых резонансных в регионе , поскольку преступление было совершено против собственного малолетнего ребенка и имело необратимые последствия для его здоровья.

