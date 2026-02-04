logo_ukra

Видавав себе за мертву матір і виводив гроші з банку: у Львові судитимуть чоловіка за цинічну схему
commentss НОВИНИ Всі новини

Видавав себе за мертву матір і виводив гроші з банку: у Львові судитимуть чоловіка за цинічну схему

Чоловік отримав доступ до онлайн-банкінгу після смерті родички та встиг провести серію фінансових операцій, доки банк не забив на сполох.

4 лютого 2026, 18:45
Автор:
avatar

Проніна Анна

У Львові до суду скерували обвинувальний акт щодо 33-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у цинічному банківському шахрайстві. За даними слідства, чоловік видавав себе за власну покійну матір, щоб незаконно отримати доступ до її коштів. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Видавав себе за мертву матір і виводив гроші з банку: у Львові судитимуть чоловіка за цинічну схему

Хотів жити за рахунок покійної: як львів’янин використав смерть матері для банківського шахрайства

Трагедія в родині сталася у січні минулого року, коли мати обвинуваченого померла. Однак уже через чотири дні після її смерті син, за версією слідства, знайшов мобільний телефон жінки та отримав повний доступ до онлайн-банкінгу в застосунку "Приват24". Саме цей момент став початком шахрайської схеми.

Видаючи себе за покійну, чоловік авторизувався в банківському застосунку та провів вісім транзакцій, переказуючи кредитні кошти з карткового рахунку матері на власний рахунок у тому ж банку. Окрім цього, він поповнив рахунок свого мобільного номера, фактично використовуючи фінансові інструменти людини, якої вже не було в живих.

Особливу увагу правоохоронців привернуло те, що всі операції відбувалися після офіційної дати смерті власниці рахунку. Саме це стало ключовим сигналом для банківської системи безпеки. Фінансова установа зафіксувала підозрілу активність і оперативно повідомила про неї правоохоронні органи.

У результаті дій обвинуваченого банку було завдано шкоди майже на 10 тисяч гривень. Для кредитної установи сума не є критичною, однак сам спосіб вчинення злочину викликав серйозний резонанс — як з юридичної, так і з моральної точки зору.

Чоловікові інкримінують несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем та шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190 КК України). Досудове розслідування здійснювали слідчі Львівського РУП №1 за оперативного супроводу кіберполіції Львівської області.

Наразі справу передано до суду. У разі доведення вини чоловікові загрожує кримінальна відповідальність, зокрема реальний строк позбавлення волі. Правоохоронці наголошують, що цифрові фінансові злочини ретельно відстежуються, а використання онлайн-банкінгу після смерті власника рахунку майже неможливо приховати.

