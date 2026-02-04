Выдавал себя за мертвую мать и выводил деньги из банка: во Львове будут судить мужчину за циничную схему

Во Львове в суд направили обвинительный акт в отношении 33-летнего местного жителя , подозреваемого в циничном банковском мошенничестве. По данным следствия, мужчина выдавал себя за собственную покойную мать , чтобы незаконно получить доступ к ее средствам. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура .

Хотел жить за счет усопшей: как львовянин использовал смерть матери для банковского мошенничества

Трагедия в семье произошла в январе прошлого года , когда мать обвиняемого скончалась. Однако уже через четыре дня после ее смерти сын по версии следствия нашел мобильный телефон женщины и получил полный доступ к онлайн-банкингу в приложении "Приват24" . Именно этот момент стал началом мошеннической схемы.

Выдавая себя за покойную , мужчина авторизовался в банковском приложении и провел восемь транзакций , переводя кредитные средства с карточного счета матери на свой счет в том же банке. Кроме этого, он пополнил счет своего мобильного номера , фактически используя финансовые инструменты человека, которого уже не было в живых.

Особое внимание правоохранителей привлекло то, что все операции происходили после официальной даты смерти владелицы счета . Именно это явилось ключевым сигналом для банковской системы безопасности. Финансовое учреждение зафиксировало подозрительную активность и оперативно уведомило о нем правоохранительные органы.

В результате действий обвиняемого банка был причинен ущерб почти на 10 тысяч гривен . Для кредитного учреждения сумма не критическая, однако сам способ совершения преступления вызвал серьезный резонанс — как с юридической, так и с моральной точки зрения.

Мужчине инкриминируют несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем и мошенничество, совершенное с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190 УК Украины). Досудебное расследование осуществляли следователи Львовского РУП №1 при оперативном сопровождении киберполиции Львовской области .

Дело передано в суд. В случае доказательства вины мужчине грозит уголовная ответственность , в том числе реальный срок лишения свободы. Правоохранители отмечают, что цифровые финансовые преступления тщательно отслеживаются, а использование онлайн-банкинга после смерти владельца счета почти невозможно скрыть.

Читайте также в "Комментариях", что в Днепропетровской области забили ребенка до смерти.