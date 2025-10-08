В Узбекистані засудили чоловіка, який зберігав 240 тисяч презервативів

В Андижанській області Узбекистану місцевого мешканця засудили до чотирьох років обмеження волі за зберігання понад 240 тисяч презервативів без документів і сертифікатів. Суд також постановив знищити всю вилучену продукцію, вартість якої оцінили у близько 460 мільйонів сум, що становить понад 1,5 мільйона гривень.

В Узбекистані засудили чоловіка за зберігання презервативів. Фото з відкритих джерел

Під час обшуку правоохоронці виявили у чоловіка вдома 51 коробку з презервативами. На упаковках не було термінів придатності, сертифікатів або підтвердження проходження гігієнічної експертизи. Це дало підстави вважати, що товар був ввезений контрабандним шляхом.

Підсудний пояснив, що закупив презервативи в аптеках Андижанської, Наманганської та Ферганської областей, очікуючи на зростання цін. За його словами, він планував відкрити власну аптеку, але відмовився від цієї ідеї через бюрократичні перепони. Таким чином, підсудний пояснив, чому продукція залишилася у нього вдома нібито без жодних дозвільних документів.

Місцеві ЗМІ зазначають, що чоловіка звинуватили за 3 статтею 186-3 Кримінального кодексу Узбекистану щодо виробництва, перевезення, зберігання та збуту виробів медичного призначення у великому розмірі. Суд визнав чоловіка винним і призначив покарання у вигляді чотирьох років обмеження волі. Крім того, усю партію вилучених презервативів ухвалено знищити.

За інформацією місцевих журналістів, в Узбекистані нерідко фіксують випадки нелегального ввезення лікарських засобів та медичних виробів. Через високі ціни на імпортні товари та складні процедури сертифікації контрабанда часто стає "альтернативним" шляхом постачання на ринок.

