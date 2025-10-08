В Узбекистане осудили мужчину, который хранил 240 тысяч презервативов

В Андижанской области Узбекистан местный житель приговорен к четырем годам ограничения свободы за хранение более 240 тысяч презервативов без документов и сертификатов. Суд также постановил уничтожить всю изъятую продукцию, стоимость которой оценили около 460 миллионов сумм, что составляет более 1,5 миллиона гривен.

В Узбекистане осудили мужчину за хранение презервативов. Фото из открытых источников

Во время обыска правоохранители обнаружили у мужчины дома 51 коробку с презервативами. На упаковках не было сроков годности, сертификатов или подтверждения прохождения гигиенической экспертизы. Это позволило считать, что товар был ввезен контрабандным путем.

Подсудимый объяснил, что закупил презервативы в аптеках Андижанской, Наманганской и Ферганской областей, ожидая роста цен. По его словам, он планировал открыть собственную аптеку, но отказался от этой идеи из-за бюрократических преград. Таким образом, подсудимый объяснил, почему продукция осталась у него дома якобы без разрешительных документов.

Местные СМИ отмечают, что мужчину обвинили по 3 статьи 186-3 Уголовного кодекса Узбекистана по производству, перевозке, хранению и сбыту изделий медицинского назначения в крупном размере. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде четырех лет ограничения свободы. Кроме того, всю партию изъятых презервативов принято уничтожить.

По информации местных журналистов, в Узбекистане часто фиксируют случаи нелегального ввоза лекарственных средств и медицинских изделий. Из-за высоких цен на импортные товары и сложных процедур сертификации контрабанда часто становится "альтернативным" путем поставки на рынок.

