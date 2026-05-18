Українець у США провернув аферу на 450 млн доларів: як працювала схема

У Чикаго судять американця українського походження Володимира Склярова, якого федеральна влада звинувачує у масштабному шахрайстві на 450 мільйонів доларів. За версією слідства, він роками видавав себе за представника впливової фінансової групи, пов’язаної з легендарною родиною Астор, і переконував бізнесменів вкладати гроші у фіктивні схеми кредитування.

Українця у США судять за аферу на 450 млн доларів. Фото з відкритих джерел

Як пише Chicago Sun-Times, Скляров створив компанію Astor Asset Group, яка нібито мала стосунок до відомої американської династії Астор. Це один з найзаможніших фінансових кланів в історії США. На думку слідчих, саме це допомогло Склярову швидко здобути довіру інвесторів та партнерів.

Основою схеми стало кредитування під заставу акцій. Правоохоронці вважають, що через ці операції підозрюваний отримав доступ до сотень мільйонів доларів, які належали "Жертві А". Американські медіа раніше повідомляли, що йдеться про одного з найбагатших підприємців Латинської Америки мексиканського мільярдера Рікардо Салінаса Плієго.

За даними слідства, афера діяла щонайменше з 2021 до 2024 року. Скляров представлявся під вигаданим ім’ям Грегорі Мітчелл, називаючи себе керівником Astor Asset Group. Саме під цим ім’ям він проводив переговори, підписував документи та переконував клієнтів у легальності фінансових операцій.

Як пишуть американські ЗМІ, Скляров уже мав судимість у США. Раніше його засудили за шахрайство, пов’язане з державною медичною програмою Medicare. Після звільнення він зайнявся нерухомістю на Середньому Заході США, однак цей бізнес також супроводжувався судовими позовами та фінансовими проблемами. Наразі обвинувачений перебуває у федеральному виправному центрі Чикаго. ФБР продовжує розслідування, а значна частина матеріалів справи залишається засекреченою.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що організаторка найбільшого технологічного шахрайства в історії просить Трампа про помилування.