Украинец в США провернул аферу на 450 млн долларов: как работала схема

В Чикаго судят американца украинского происхождения Владимира Склярова, которого федеральные власти обвиняют в масштабном мошенничестве на 450 миллионов долларов. По версии следствия, он годами выдавал себя представителем влиятельной финансовой группы, связанной с легендарной семьей Астор, и убеждал бизнесменов вкладывать деньги в фиктивные схемы кредитования.

Украинца в США судят по афере на 450 млн долларов. Фото из открытых источников

Как пишет Chicago Sun-Times, Скляров создал компанию Astor Asset Group, которая якобы имела отношение к известной американской династии Астор. Это один из самых богатых финансовых кланов в истории США. По мнению следователей, именно это помогло Склярову быстро получить доверие инвесторов и партнеров.

Основой схемы явилось кредитование под залог акций. Правоохранители считают, что из-за этих операций подозреваемый получил доступ к сотням миллионов долларов, принадлежавшим "Жертве А". Американские медиа ранее сообщали, что речь идет об одном из самых богатых предпринимателей Латинской Америки мексиканского миллиардера Рикардо Салинасе Плиего.

По данным следствия, афера действовала как минимум с 2021 по 2024 год. Скляров представлялся под вымышленным именем Грегори Митчелл, называя себя руководителем Astor Asset Group. Именно под этим именем он вел переговоры, подписывал документы и убеждал клиентов в легальности финансовых операций.

Как пишут американские СМИ, Скляров уже имел судимость в США. Ранее он был осужден за мошенничество, связанное с государственной медицинской программой Medicare. После освобождения он занялся недвижимостью на Среднем Западе США, однако этот бизнес также сопровождался судебными исками и финансовыми проблемами. В настоящее время обвиняемый находится в федеральном исправительном центре Чикаго. ФБР продолжает расследование, а значительная часть материалов дела остается засекреченной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что организатор крупнейшего технологического мошенничества в истории просит Трампа о помиловании.