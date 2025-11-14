У Києві СБУ та поліція затримали на хабарі лідера анульованої судом політичної партії: про кого йдеться

Співробітники Служби безпеки України та Нацполіції у Києві за підозрою у шахрайстві затримали лідера однієї із політичних партій. В одному з ресторанів він отримав 160 тис. доларів США за включення особи до партії.

Затримання лідера політичної партії. Фото: з відкритих джерел

Чоловік торгував "прохідними позиціями" у партійному списку, обіцяючи "клієнтам" статус народного депутата на наступних парламентських виборах, повідомили в СБУ.

При цьому там зазначили, що в жовтні цього року суд анулював реєстрацію цієї партії через виявлену підробку установчих документів.

"За матеріалами справи, серед іншого, фігурант публічно поширював фейки про Сили оборони та суспільно-політичну ситуацію в Україні. Також він розповсюджував кремлівські наративи про оперативну обстановку на фронті та закликав до зриву мобілізації", — йдеться у повідомленні.

У фігуранта провели обшуки, під час яких знайшли техніку та документи з доказами шахрайських дій. Чоловікові повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах.

Суд уже обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою із альтернативою застави в 6 млн 725 тис. грн. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прізвище затриманого та назву партії в СБУ не повідомляють. Але із дописів на Facebook-сторінці голови партії "Гарант" Валерія Токаря стало відомо, що саме його затримали ще 12 листопада. У партії затримання Валерія Токаря називають "повністю від початку сфабрикованим замовленням".

"Саме так тепер працює система: фабрикують потрібний сюжет, створюють картинку, розганяють інформаційний шум — і готово. Нацполіція та СБУ подали це як "перемогу", хоча перед нами — класичне політичне замовлення, зшите білими нитками", — йдеться на сторінці Токаря.

