В Киеве СБУ и полиция задержали на взятке лидера аннулированной судом политической партии: о ком идет речь

Сотрудники Службы безопасности Украины и Нацполиции в Киеве по подозрению в мошенничестве задержали лидера одной из политических партий. В одном из ресторанов он получил 160 тыс. долларов США за включение лица в партию.

Мужчина торговал "проходными позициями" в партийном списке, обещая "клиентам" статус народного депутата на следующих парламентских выборах, сообщили в СБУ.

При этом там отметили, что в октябре этого года суд аннулировал регистрацию этой партии из-за подделки учредительных документов.

"По материалам дела, среди прочего, фигурант публично распространял фейки о Силах обороны и общественно-политической ситуации в Украине. Также он распространял кремлевские нарративы об оперативной обстановке на фронте и призывал к срыву мобилизации", — говорится в сообщении.

У фигуранта провели обыски, в ходе которых обнаружили технику и документы с доказательствами мошеннических действий. Мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах.

Суд уже избрал задержанному меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога в 6 млн 725 тыс. грн. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фамилию задержанного и название партии в СБУ не сообщают. Но из сообщений на Facebook-странице главы партии "Гарант" Валерия Токаря стало известно, что именно его задержали еще 12 ноября. В партии задержания Валерия Токаря называют "полностью изначально сфабрикованным заказом".

"Именно так теперь работает система: фабрикуют нужный сюжет, создают картинку, разгоняют информационный шум и готово. Нацполиция и СБУ подали это как "победу", хотя перед нами — классический политический заказ, сшитый белыми нитками", — говорится на странице Токаря.

