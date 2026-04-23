Сіяли на “мертвій землі” і продавали врожай: гучну справу з Чорнобильської зони передали до суду

В Україні викрили масштабну схему незаконного використання земель у Чорнобильській зоні відселення. Організатори відкрили доступ бізнесу до територій, де будь-яка господарська діяльність категорично заборонена, і роками отримували з цього прибутки.

Мільйони на радіації: як бізнес обійшов заборони і заробляв на небезпечних полях

Як повідомляють "Коментарі", про це заявили в Офісі Генерального прокурора.

Як працювала схема

За даними слідства, колишній селищний голова разом із землевпорядником та керівниками чотирьох підприємств фактично організували доступ до 1,9 тисячі гектарів землі у зоні безумовного відселення.

Щоб обійти законодавчі обмеження, учасники схеми укладали фіктивні попередні договори оренди. Це дозволяло формально “узаконити” використання територій, хоча насправді така діяльність там заборонена.

У результаті поля засівали, збирали врожай і продавали його на ринку.

Мільйонні збитки державі

Лише за один рік держава зазнала збитків на понад 4,9 мільйона гривень.

Окремо слідство встановило діяльність організованої групи, до якої входили директор одного з підприємств, керівники інших компаній та депутат селищної ради.

Вони самовільно зайняли земельні ділянки і виростили 364,77 тонни соняшнику.

Урожай з радіаційної зони пішов у продаж

Вирощений соняшник оцінили у понад 6,6 мільйона гривень. Його вивезли за межі зони відселення та реалізували.

Таким чином продукція, вирощена на радіоактивно забруднених землях, потрапила на ринок.

Кримінальні статті і суд

Дії фігурантів кваліфіковано одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Йдеться про самовільне зайняття земель, зловживання службовим становищем, порушення режиму радіаційної безпеки, заволодіння майном та легалізацію незаконно отриманих доходів.

Справу вже скеровано до суду.

Окремий позов на мільйони

Прокурори також подали позов про стягнення 6,6 мільйона гривень – саме стільки, за їхніми даними, становить дохід, отриманий від незаконного використання забруднених земель.

Чому це особливо небезпечно

Йдеться не лише про економічні злочини, а й про потенційну загрозу здоров’ю людей.

Продукція, вирощена у зоні радіоактивного забруднення, може становити ризик для споживачів, якщо потрапляє у вільний обіг.

