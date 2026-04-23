Главная Новости Общество Криминал Сеяли на "мертвой земле" и продавали урожай: громкое дело из Чернобыльской зоны передали в суд
Сеяли на "мертвой земле" и продавали урожай: громкое дело из Чернобыльской зоны передали в суд

1,9 тысяч гектаров под контролем схемы – детали резонансного расследования.

23 апреля 2026, 15:53
Проніна Анна

В Украине разоблачена масштабная схема незаконного использования земель в Чернобыльской зоне отселения. Организаторы открыли доступ бизнеса к территориям, где любая хозяйственная деятельность категорически запрещена, и годами получали из этого доходы.

Миллионы на радиации: как бизнес обошел запреты и зарабатывал на опасных полях

Как сообщают " Комментарии ", об этом заявили в Офисе Генерального прокурора .

Как работала схема

По данным следствия, бывший поселковый голова вместе с землеустроителем и руководителями четырех предприятий фактически организовали доступ к 1,9 тысяч гектаров земли в зоне безусловного отселения.

Чтобы обойти законодательные ограничения, участники схемы заключали фиктивные предварительные договоры аренды. Это позволяло формально узаконить использование территорий, хотя на самом деле такая деятельность там запрещена.

В результате поля засевали, убирали урожай и продавали его на рынке.

Миллионный ущерб государству

Только за один год государство понесло убытки более чем на 4,9 миллиона гривен.

Отдельно следствие установило деятельность организованной группы, в которую входили директор одного из предприятий, руководители других компаний и депутат поселкового совета.

Они самовольно заняли земельные участки и вырастили 364,77 тонн подсолнечника.

Урожай из радиационной зоны пошел в продажу

Выращенный подсолнечник оценили более чем в 6,6 миллиона гривен. Его вывезли за пределы зоны отселения и реализовали.

Таким образом, продукция, выращенная на радиоактивно загрязненных землях, попала на рынок.

Уголовные статьи и суд

Действия фигурантов квалифицированы сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о самовольном занятии земель, злоупотреблении служебным положением, нарушении режима радиационной безопасности, завладении имуществом и легализации незаконно полученных доходов.

Дело уже направлено в суд.

Отдельный иск на миллионы

Прокуроры также подали иск о взыскании 6,6 миллиона гривен – именно столько, по их данным, составляет доход, полученный от незаконного использования загрязненных земель.

Почему это особенно опасно

Речь идет не только об экономических преступлениях, но и о потенциальной угрозе здоровью людей.

Продукция, выращенная в зоне радиоактивного загрязнения, может представлять риск для потребителей, если попадает в свободное обращение.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о подробностях этого срава.



