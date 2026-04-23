Сеяли на "мертвой земле" и продавали урожай: громкое дело из Чернобыльской зоны передали в суд

Проніна Анна
В Украине разоблачена масштабная схема незаконного использования земель в Чернобыльской зоне отселения. Организаторы открыли доступ бизнеса к территориям, где любая хозяйственная деятельность категорически запрещена, и годами получали из этого доходы.
Миллионы на радиации: как бизнес обошел запреты и зарабатывал на опасных полях
Как сообщают " Комментарии ", об этом заявили в Офисе Генерального прокурора .
По данным следствия, бывший поселковый голова вместе с землеустроителем и руководителями четырех предприятий фактически организовали доступ к 1,9 тысяч гектаров земли в зоне безусловного отселения.
Чтобы обойти законодательные ограничения, участники схемы заключали фиктивные предварительные договоры аренды. Это позволяло формально узаконить использование территорий, хотя на самом деле такая деятельность там запрещена.
В результате поля засевали, убирали урожай и продавали его на рынке.
Только за один год государство понесло убытки более чем на 4,9 миллиона гривен.
Отдельно следствие установило деятельность организованной группы, в которую входили директор одного из предприятий, руководители других компаний и депутат поселкового совета.
Они самовольно заняли земельные участки и вырастили 364,77 тонн подсолнечника.
Выращенный подсолнечник оценили более чем в 6,6 миллиона гривен. Его вывезли за пределы зоны отселения и реализовали.
Таким образом, продукция, выращенная на радиоактивно загрязненных землях, попала на рынок.
Действия фигурантов квалифицированы сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
Речь идет о самовольном занятии земель, злоупотреблении служебным положением, нарушении режима радиационной безопасности, завладении имуществом и легализации незаконно полученных доходов.
Дело уже направлено в суд.
Прокуроры также подали иск о взыскании 6,6 миллиона гривен – именно столько, по их данным, составляет доход, полученный от незаконного использования загрязненных земель.
Речь идет не только об экономических преступлениях, но и о потенциальной угрозе здоровью людей.
Продукция, выращенная в зоне радиоактивного загрязнения, может представлять риск для потребителей, если попадает в свободное обращение.
