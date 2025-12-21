logo_ukra

Шок! Вчені розкрили, який смак має людське м'ясо – вас чекає неймовірний жах
Шок! Вчені розкрили, який смак має людське м’ясо – вас чекає неймовірний жах

Ритуали, виживання та екстремальні ситуації: правда про канібалізм і його смак, який нікого не залишить байдужим.

21 грудня 2025, 08:08
Автор:
Ви коли-небудь замислювалися, який смак має людське м’ясо? Дослідження, проведене ще у 2014 році, дало перші науково-обґрунтовані свідчення про текстуру та аромат м’язової тканини людини. Про це пише Daily Mail.

Шок! Вчені розкрили, який смак має людське м’ясо – вас чекає неймовірний жах

Кадр з фільму "Меню", в якому був натяк на канібалізм

Науковці зібрали свідчення канібалів, які колись куштували людське м’ясо, і з’ясували дивовижне: його смак коливається від гіркуватої свинини до ніжного тунця. Так, німецький канібал Армін Мейвес описував його як "смачну, але трохи жорстку свинину", а японський Ісей Сагава стверджував, що воно "ніжне, як тунець".

Історичні свідчення показують, що у надзвичайних умовах люди вдавалися до споживання тіл померлих. Наприклад, виживші після катастрофи в Андах у 1972 році відзначали, що замерзле м’ясо практично не має смаку. Американський дослідник Вільям Сіабрук порівнював його зі смаком добре витриманої телятини — м’яке, без різкого присмаку.

Фахівці застерігають: жодних наукових кулінарних стандартів чи безпечних методів споживання людської плоті не існує. Вживання такого м’яса пов’язане з високим ризиком пріонних хвороб, зокрема куру, і є кримінально караним у всьому світі.

Канібалізм існує й досі — у віддалених племінних групах, ритуальних сектах або в умовах крайнього голоду. Приклади:

  • Папуа – Нова Гвінея: племена короваї колись споживали тіла ворогів заради помсти чаклунам, але епідемії куру змусили відмовитися від практики.

  • Індія: секта Агхори вірить, що споживання тіл померлих передає силу.

  • Західна Африка та Конго: канібалізм траплявся під час воєн і голоду.

  • Камбоджа: у 1960–70-х роках "Червоні кхмери" практикували його як наслідок масового голоду.

Мотивації канібалів різні: ритуальні, виживальні, мстиві. У всіх випадках це небезпечна практика, яка загрожує життю та здоров’ю.

Справжній смак людської плоті досі залишається загадкою для науки, а історії канібалізму доводять: люди здатні на неймовірні, а часом жахливі вчинки у екстремальних ситуаціях.

