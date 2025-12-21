Шок! Ученые раскрыли, какой вкус у человеческого мяса – вас ждет невероятный ужас

Вы когда-нибудь задумывались, какой вкус у человеческого мяса? Исследование, проведенное еще в 2014 году, дало первые научно-обоснованные свидетельства о текстуре и аромате мышечной ткани человека. Об этом пишет Daily Mail.

Кадр из фильма "Меню", в котором был намек на каннибализм

Ученые собрали свидетельства каннибалов, когда-то пробовавших человеческое мясо, и выяснили удивительное: его вкус колеблется от горькой свинины до нежного тунца. Так, немецкий каннибал Армин Мейвес описывал его как "вкусную, но немного жесткую свинину", а японский Исей Сагава утверждал, что оно "нежно, как тунец".

Исторические свидетельства показывают, что в чрезвычайных условиях люди прибегали к потреблению тел умерших. Например, выжившие после катастрофы в Андах в 1972 году отмечали, что замерзшее мясо практически не вкусно. Американский исследователь Уильям Сиабрук сравнивал его со вкусом хорошо выдержанной телятины — мягкой, без резкого привкуса.

Специалисты предостерегают: никаких научных кулинарных стандартов или безопасных методов потребления человеческой плоти не существует. Употребление такого мяса связано с высоким риском прионных болезней, в частности куру, и является уголовно наказуемым во всем мире.

Каннибализм существует до сих пор — в отдаленных племенных группах, ритуальных сектах или в условиях крайнего голода. Примеры:

Папуа – Новая Гвинея: племена караваи когда-то потребляли тела врагов ради мести колдунам, но эпидемии кура заставили отказаться от практики.

Индия: секта Агхори верит, что потребление тел умерших передает силу.

Западная Африка и Конго: каннибализм случался во время войн и голода.

Камбоджа: в 1960–70-х годах "Красные кхмеры" практиковали его как следствие массового голода.

Мотивации каннибалов разные: ритуальные, выживающие, мстительные. Во всех случаях это опасная практика, угрожающая жизни и здоровью.

Настоящий вкус человеческой плоти до сих пор остается загадкой для науки, а истории каннибализма доказывают: люди способны на невероятные, а порой ужасающие поступки в экстремальных ситуациях.

