Головна Новини Суспільство Кримінал Шахтарі на Луганщині працюють без зарплат, а окупаційна влада вдає, що «нічого не сталося»
commentss НОВИНИ Всі новини

Шахтарі на Луганщині працюють без зарплат, а окупаційна влада вдає, що «нічого не сталося»

Понад 5,5 тисяч гірників залишилися без виплат, чиновники перекладають провину, а люди марно пишуть Путіну.

19 грудня 2025, 12:45
Автор:
avatar

Проніна Анна

На тимчасово окупованій Луганщині розгортається чергова соціальна катастрофа — шахтарі вже четвертий місяць поспіль не бачать своїх зарплат. Про це повідомляють активісти руху "Жовта стрічка".

Шахтарі на Луганщині працюють без зарплат, а окупаційна влада вдає, що «нічого не сталося»

Четвертий місяць без копійки: окупована Луганщина кидає шахтарів напризволяще

Йдеться, зокрема, про підприємство "Донське вугілля" та шахту "Суходільська-Східна". Люди продовжують виходити на зміну, ризикуючи життям під землею, але грошей за свою роботу не отримують. Окупаційні адміністрації при цьому не дають жодних чітких відповідей — відповідальність розмивається між "відомствами", "кураторами" та "тимчасовими труднощами".

Наслідки не забарилися. Масово звільняються працівники: понад 5,5 тисяч шахтарів фактично залишилися без засобів до існування. Через кадровий голод під загрозою зриву опинився і сам план з видобутку вугілля — те, чим Росія так любить хизуватися у своїй пропаганді.

У відчаї люди навіть зверталися безпосередньо до Путіна, сподіваючись бодай на реакцію "верховного". Але, як і у багатьох інших випадках на окупованих територіях, ці звернення залишилися без відповіді. Шахтарів просто викреслили — разом із їхніми зарплатами, правами та майбутнім.

У відчаї люди навіть зверталися безпосередньо до Путіна, сподіваючись бодай на реакцію "верховного". Але, як і у багатьох інших випадках на окупованих територіях, ці звернення залишилися без відповіді. Шахтарів просто викреслили — разом із їхніми зарплатами, правами та майбутнім.



