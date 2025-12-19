Шахтарі на Луганщині працюють без зарплат, а окупаційна влада вдає, що «нічого не сталося»

На тимчасово окупованій Луганщині розгортається чергова соціальна катастрофа — шахтарі вже четвертий місяць поспіль не бачать своїх зарплат. Про це повідомляють активісти руху "Жовта стрічка".

Четвертий місяць без копійки: окупована Луганщина кидає шахтарів напризволяще

Йдеться, зокрема, про підприємство "Донське вугілля" та шахту "Суходільська-Східна". Люди продовжують виходити на зміну, ризикуючи життям під землею, але грошей за свою роботу не отримують. Окупаційні адміністрації при цьому не дають жодних чітких відповідей — відповідальність розмивається між "відомствами", "кураторами" та "тимчасовими труднощами".

Наслідки не забарилися. Масово звільняються працівники: понад 5,5 тисяч шахтарів фактично залишилися без засобів до існування. Через кадровий голод під загрозою зриву опинився і сам план з видобутку вугілля — те, чим Росія так любить хизуватися у своїй пропаганді.

У відчаї люди навіть зверталися безпосередньо до Путіна, сподіваючись бодай на реакцію "верховного". Але, як і у багатьох інших випадках на окупованих територіях, ці звернення залишилися без відповіді. Шахтарів просто викреслили — разом із їхніми зарплатами, правами та майбутнім.

