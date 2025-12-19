На временно оккупированной Луганщине разворачивается очередная социальная катастрофа — шахтеры уже четвертый месяц не видят своих зарплат. Об этом сообщают активисты движения "Желтая лента".

Четвертый месяц без копейки: оккупированная Луганщина бросает шахтеров на произвол судьбы

Речь идет, в частности, о предприятии "Донский уголь" и шахте "Суходольская-Восточная". Люди продолжают выходить на смену, рискуя жизнью под землей, но денег за свою работу не получают. Оккупационные администрации при этом не дают никаких четких ответов — ответственность размывается между "ведомствами", "кураторами" и "временными трудностями".

Последствия не заставили себя ждать. Массово увольняются работники: более 5,5 тысячи шахтеров фактически остались без средств к существованию. Из-за кадрового голода под угрозой срыва оказался и сам план по добыче угля — то, чем Россия так любит кичиться в своей пропаганде.

В отчаянии люди даже обращались непосредственно к Путину, надеясь хотя бы на реакцию "верховного". Но, как и во многих других случаях на оккупированных территориях, эти обращения остались без ответа. Шахтеров просто вычеркнули вместе с их зарплатами, правами и будущим.

