Шахтеры на Луганщине работают без зарплат, а оккупационные власти делают вид, что «ничего не произошло»
НОВОСТИ

Шахтеры на Луганщине работают без зарплат, а оккупационные власти делают вид, что «ничего не произошло»

Более 5,5 тысячи горняков остались без выплат, чиновники перекладывают вину, а люди напрасно пишут Путину.

19 декабря 2025, 12:45
Автор:
avatar

Проніна Анна

На временно оккупированной Луганщине разворачивается очередная социальная катастрофа — шахтеры уже четвертый месяц не видят своих зарплат. Об этом сообщают активисты движения "Желтая лента".

Четвертый месяц без копейки: оккупированная Луганщина бросает шахтеров на произвол судьбы

Речь идет, в частности, о предприятии "Донский уголь" и шахте "Суходольская-Восточная". Люди продолжают выходить на смену, рискуя жизнью под землей, но денег за свою работу не получают. Оккупационные администрации при этом не дают никаких четких ответов — ответственность размывается между "ведомствами", "кураторами" и "временными трудностями".

Последствия не заставили себя ждать. Массово увольняются работники: более 5,5 тысячи шахтеров фактически остались без средств к существованию. Из-за кадрового голода под угрозой срыва оказался и сам план по добыче угля — то, чем Россия так любит кичиться в своей пропаганде.

В отчаянии люди даже обращались непосредственно к Путину, надеясь хотя бы на реакцию "верховного". Но, как и во многих других случаях на оккупированных территориях, эти обращения остались без ответа. Шахтеров просто вычеркнули вместе с их зарплатами, правами и будущим.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что Путин назвал украинские города, куда Россия намерена пойти в ближайшее время. Диктатор рассказал о "победах" на фронте в Украине, в частности, повторил пропаганду об оккупации Купянска в Харьковской области. "Мне доложили о взятии Северска, отсюда открывается путь в Славянск. Думаю, что и Красный Лиман будет взят в ближайшее время", – заявил Путин. Он также сказал, что более 50% Константиновки находятся под контролем ВС РФ. А Покровск оккупирован полностью, по словам диктатора РФ. "Взятие Красноармейская (Покровская – ред.) – очень важное для нас событие. Это хороший плацдарм для дальнейших операций. Также он отметил, что группировка "Восток" быстрыми темпами двигается по Запорожской области, оккупируя один населенный пункт за другим.



