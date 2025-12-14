Розстріл перед іспитом: у престижному університеті США студенти гинули просто в аудиторії (ВІДЕО)



















У Сполучених Штатах знову сталася трагедія зі стріляниною в навчальному закладі. В американському Браунівському університеті в місті Провіденс, штат Род-Айленд, невідомий відкрив вогонь по студентах безпосередньо перед іспитом. За даними BBC, щонайменше двоє людей загинули, ще вісім отримали тяжкі поранення, одна особа зазнала легкого поранення.

На фото ймовірний стрілець

Стрілянина сталася в аудиторії на першому поверсі корпусу інженерного та фізичного факультетів, де вдень мали відбуватися іспити. Усі загиблі та поранені — студенти. За словами очевидців, у приміщенні панувала паніка, а частина студентів годинами переховувалася під партами, чекаючи завершення поліцейської операції.

Підозрюваного наразі не затримали. Його описують як чоловіка приблизно 30 років, одягненого в чорне. Камери спостереження зафіксували момент, коли він залишав будівлю після нападу. Поліція заявляє, що особу стрільця ще не встановлено, а операція з його пошуку триває.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що поінформований про трагедію. Він назвав інцидент "жахливою подією" та висловив співчуття родинам загиблих. Водночас мер Провіденса Бретт Смайлі заявив, що стрілець досі перебуває на волі, що викликає серйозне занепокоєння у мешканців міста.

До слова, Браунівський університет — один із найпрестижніших приватних вишів США, входить до Ліги плюща та є одним із найстаріших навчальних закладів країни. Трагедія знову загострила дискусію в американському суспільстві щодо безпеки у вищих навчальних закладах і проблеми насильства зі зброєю.

