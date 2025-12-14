Вбив і перемолов у блендері дружину: моторошна смерть "Міс Швейцарія"

У Швейцарії завершено ключовий етап розслідування одного з найрезонансніших злочинів останніх років. Прокуратура кантону Базель-Ланд офіційно висунула обвинувачення 43-річному громадянину Швейцарії у вбивстві та нарузі над тілом померлої. Йдеться про загибель 38-річної моделі Крістіни Йоксимович, колишньої фіналістки конкурсу "Міс Швейцарія".

Крістіна Йоксимович. Фото з відкритих джерел

Злочин стався 13 лютого 2024 року у спільному помешканні подружжя в місті Біннінген поблизу Базеля. За даними слідства, жінку було вбито в будинку, де вона мешкала з чоловіком та двома малолітніми доньками. Деталі обвинувачення залишаються обмеженими, однак прокуратура підтвердила, що підозрює чоловіка у навмисному вбивстві.

Судово-медична експертиза дійшла висновку, що Йоксимович задушили. Згідно з матеріалами справи, після смерті тіло жінки було розчленоване за допомогою інструментів, а останки подрібнені та знищені з використанням хімічних речовин. Ці висновки суперечать первинним заявам обвинуваченого, який спочатку стверджував, що діяв у паніці. Згодом він говорив, що вбивство сталося нібито в межах самооборони.

Крістіна Йоксимович та її чоловік Томас

Федеральний суд зазначає, що слідчі звернули увагу на холоднокровну поведінку чоловіка після злочину та відсутність емпатії. Наразі він перебуває під вартою й очікує судового розгляду, дата якого ще не визначена. Водночас, відповідно до швейцарського законодавства, обвинувачений вважається невинуватим до рішення суду.

Крістіна Йоксимович була відомою фігурою у модельному середовищі. У 2007 році вона стала фіналісткою конкурсу "Міс Швейцарія", а також здобула титул "Міс Північно-Західна Швейцарія".

