Убил и перемолов в блендере жену: жуткая смерть "Мисс Швейцария"

В Швейцарии завершен ключевой этап расследования одного из самых резонансных преступлений последних лет. Прокуратура кантона Базель-Ланд официально предъявила обвинение 43-летнему гражданину Швейцарии в убийстве и надругательстве над телом умершей. Речь идет о гибели 38-летней модели Кристины Йоксимович, бывшей финалистки конкурса "Мисс Швейцария".

Кристина Йоксимович. Фото из открытых источников

Преступление произошло 13 февраля 2024 года в совместном доме супругов в городе Биннинг вблизи Базеля. По данным следствия, женщина была убита в доме, где она жила с мужем и двумя малолетними дочерьми. Детали обвинения остаются ограниченными, однако прокуратура подтвердила, что подозревает мужчину в умышленном убийстве.

Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что Йоксимович была задушена. Согласно материалам дела, после смерти тело женщины было расчленено с помощью инструментов, а останки измельчены и уничтожены с использованием химических веществ. Эти выводы противоречат первоначальным заявлениям обвиняемого, который сначала утверждал, что действовал в панике. Впоследствии он говорил, что убийство произошло якобы в рамках самообороны.

Кристина Йоксимович и ее муж Томас

Федеральный суд отмечает, что следователи обратили внимание на хладнокровное поведение мужчины после преступления и отсутствие эмпатии. Пока он находится под стражей и ожидает судебного разбирательства, дата которого еще не определена. В то же время, согласно швейцарскому законодательству, обвиняемый считается невиновным до решения суда.

Кристина Йоксимович была известной фигурой в модельной среде. В 2007 году она стала финалисткой конкурса "Мисс Швейцария", а также получила титул "Мисс Северо-Западная Швейцария".

