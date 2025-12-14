logo

Убил и перемолов в блендере жену: жуткая смерть "Мисс Швейцария"
commentss НОВОСТИ Все новости

Убил и перемолов в блендере жену: жуткая смерть "Мисс Швейцария"

В Швейцарии прокуратура предъявила обвинение мужу бывшей финалистки конкурса красоты "Мисс Швейцария" Кристины Йоксимович.

14 декабря 2025, 10:40
Автор:
avatar

Slava Kot

В Швейцарии завершен ключевой этап расследования одного из самых резонансных преступлений последних лет. Прокуратура кантона Базель-Ланд официально предъявила обвинение 43-летнему гражданину Швейцарии в убийстве и надругательстве над телом умершей. Речь идет о гибели 38-летней модели Кристины Йоксимович, бывшей финалистки конкурса "Мисс Швейцария".

Убил и перемолов в блендере жену: жуткая смерть "Мисс Швейцария"

Кристина Йоксимович. Фото из открытых источников

Преступление произошло 13 февраля 2024 года в совместном доме супругов в городе Биннинг вблизи Базеля. По данным следствия, женщина была убита в доме, где она жила с мужем и двумя малолетними дочерьми. Детали обвинения остаются ограниченными, однако прокуратура подтвердила, что подозревает мужчину в умышленном убийстве.

Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что Йоксимович была задушена. Согласно материалам дела, после смерти тело женщины было расчленено с помощью инструментов, а останки измельчены и уничтожены с использованием химических веществ. Эти выводы противоречат первоначальным заявлениям обвиняемого, который сначала утверждал, что действовал в панике. Впоследствии он говорил, что убийство произошло якобы в рамках самообороны.

Убил и перемолов в блендере жену: жуткая смерть ”Мисс Швейцария” - фото 2

Кристина Йоксимович и ее муж Томас

Федеральный суд отмечает, что следователи обратили внимание на хладнокровное поведение мужчины после преступления и отсутствие эмпатии. Пока он находится под стражей и ожидает судебного разбирательства, дата которого еще не определена. В то же время, согласно швейцарскому законодательству, обвиняемый считается невиновным до решения суда.

Кристина Йоксимович была известной фигурой в модельной среде. В 2007 году она стала финалисткой конкурса "Мисс Швейцария", а также получила титул "Мисс Северо-Западная Швейцария".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Тбилиси жестоко убита известная модель Кесария Абрамидзе.

Также "Комментарии" писали о случае, когда лось убил вицемисс России Ксению Александрову.



Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c8xddv70qj1o
