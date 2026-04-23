Познайомилась, отруїла і зробила “звіт”: в Ужгороді викрили агентку РФ, яка вбила військового

В Ужгороді правоохоронці розслідують резонансне вбивство українського військового, до якого, за даними слідства, причетна агентка російських спецслужб. У справі вже затримали 26-річну жінку, якій інкримінують державну зраду.

В Ужгороді викрили найманку РФ, яка вбила військового

Як повідомляють "Коментарі", про це заявили в Офіс Генерального прокурора.

Вербування через месенджер і “завдання за гроші”

За даними слідства, підозрювана – уродженка Запоріжжя, яка тимчасово проживала в Ужгороді. Саме там вона, ймовірно, вийшла на контакт із представником російських спецслужб.

Вербування відбулося через месенджер. Жінці пообіцяли винагороду у розмірі 3000 доларів за виконання завдання.

Її метою було отримати доступ до інформації з телефону українського військового.

Схема через довіру

Слідчі встановили, що жінка спеціально познайомилася з військовослужбовцем і встановила з ним близькі, довірливі стосунки.

Згодом, діючи за інструкціями куратора, вона підлила чоловікові у напій невідомий препарат.

Після цього військовий знепритомнів і помер.

“Звіт” кураторам після злочину

За версією слідства, після скоєного жінка діяла за чітким сценарієм.

Вона сфотографувала тіло загиблого і передала ці матеріали своїм кураторам як підтвердження виконання завдання.

Паралельно вона викликала швидку допомогу, намагаючись видати ситуацію за нещасний випадок.

Затримання і докази

Правоохоронці викрили підозрювану та затримали її. Під час обшуків було вилучено докази, які можуть підтверджувати її причетність до злочину.

Суд уже обрав для неї запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Що ще встановлюють слідчі

Розслідування триває. Остаточні висновки щодо причини смерті військового будуть зроблені після проведення всіх експертиз, зокрема судово-медичної.

Правоохоронці також перевіряють можливу причетність інших осіб і зв’язки підозрюваної з російськими структурами.

Небезпечна тенденція

Цей випадок може свідчити про нові методи роботи російських спецслужб – використання цивільних осіб для виконання диверсійних завдань через психологічний вплив і фінансову мотивацію.

