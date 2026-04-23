Познайомилась, отруїла і зробила “звіт”: в Ужгороді викрили агентку РФ, яка вбила військового

Проніна Анна
В Ужгороді правоохоронці розслідують резонансне вбивство українського військового, до якого, за даними слідства, причетна агентка російських спецслужб. У справі вже затримали 26-річну жінку, якій інкримінують державну зраду.
В Ужгороді викрили найманку РФ, яка вбила військового
Як повідомляють "Коментарі", про це заявили в Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, підозрювана – уродженка Запоріжжя, яка тимчасово проживала в Ужгороді. Саме там вона, ймовірно, вийшла на контакт із представником російських спецслужб.
Вербування відбулося через месенджер. Жінці пообіцяли винагороду у розмірі 3000 доларів за виконання завдання.
Її метою було отримати доступ до інформації з телефону українського військового.
Слідчі встановили, що жінка спеціально познайомилася з військовослужбовцем і встановила з ним близькі, довірливі стосунки.
Згодом, діючи за інструкціями куратора, вона підлила чоловікові у напій невідомий препарат.
Після цього військовий знепритомнів і помер.
За версією слідства, після скоєного жінка діяла за чітким сценарієм.
Вона сфотографувала тіло загиблого і передала ці матеріали своїм кураторам як підтвердження виконання завдання.
Паралельно вона викликала швидку допомогу, намагаючись видати ситуацію за нещасний випадок.
Правоохоронці викрили підозрювану та затримали її. Під час обшуків було вилучено докази, які можуть підтверджувати її причетність до злочину.
Суд уже обрав для неї запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.
Розслідування триває. Остаточні висновки щодо причини смерті військового будуть зроблені після проведення всіх експертиз, зокрема судово-медичної.
Правоохоронці також перевіряють можливу причетність інших осіб і зв’язки підозрюваної з російськими структурами.
Цей випадок може свідчити про нові методи роботи російських спецслужб – використання цивільних осіб для виконання диверсійних завдань через психологічний вплив і фінансову мотивацію.
Нагадаємо, аніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Самарському районі Дніпра правоохоронці встановили особу чоловіка, який спричинив переполох стріляниною на вулиці. Місцевий мешканець здійснив один постріл у повітря з пістолета типу Флобер.