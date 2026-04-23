Главная Новости Общество Криминал
Познакомилась, отравила и сделала "отчет": в Ужгороде разоблачили агентку РФ, убившую военного

Обещали 3000 долларов: как женщину завербовали и заставили пойти на преступление.

23 апреля 2026, 15:09
Проніна Анна

В Ужгороде стражи порядка расследуют резонансное убийство украинского военного, к которому, по данным следствия, причастна агентка российских спецслужб. По делу уже задержали 26-летнюю женщину, которой инкриминируют государственную измену.

Как сообщают " Комментарии ", об этом заявили в Офис Генерального прокурора .

Вербовка через мессенджер и "задание за деньги"

По данным следствия, подозреваемая – уроженка Запорожья, временно проживавшая в Ужгороде. Там она, вероятно, вышла на контакт с представителем российских спецслужб.

Вербовка прошла через мессенджер. Женщине пообещали вознаграждение в размере 3000 долларов за выполнение задания.

Ее целью было получить доступ к информации по телефону украинского военного.

Схема из-за доверия

Следователи установили, что женщина специально познакомилась с военнослужащим и установила с ним близкие, доверительные отношения.

Позже, действуя по инструкциям куратора, она подлила мужчине в напиток неизвестный препарат.

После этого военный потерял сознание и умер.

"Отчет" кураторам после преступления

По версии следствия, после совершенного женщина действовала по четкому сценарию.

Она сфотографировала тело погибшего и передала эти материалы своим кураторам как подтверждение выполнения задания.

Параллельно она вызвала скорую помощь, пытаясь выдать ситуацию за несчастный случай.

Задержание и доказательства

Правоохранители разоблачили подозреваемую и задержали ее. Во время обысков были изъяты доказательства, подтверждающие ее причастность к преступлению.

Суд уже избрал для нее меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Что еще устанавливают следователи

Расследование продолжается. Окончательные выводы о причине смерти военного будут сделаны после проведения всех экспертиз, в частности, судебно-медицинской.

Правоохранители также проверяют возможную причастность других лиц и связей подозреваемой с российскими структурами.

Опасная тенденция

Этот случай может свидетельствовать о новых методах работы российских спецслужб – использования гражданских лиц для выполнения диверсионных задач из-за психологического воздействия и финансовой мотивации.

Напомним, анее портал "Комментарии" сообщал , что в Самарском районе Днепра правоохранители установили личность мужчины, который вызвал переполох стрельбой на улице. Местный житель произвел один выстрел в воздух из пистолета типа Флобер.



