Познакомилась, отравила и сделала "отчет": в Ужгороде разоблачили агентку РФ, убившую военного

Проніна Анна
В Ужгороде стражи порядка расследуют резонансное убийство украинского военного, к которому, по данным следствия, причастна агентка российских спецслужб. По делу уже задержали 26-летнюю женщину, которой инкриминируют государственную измену.
Как сообщают " Комментарии ", об этом заявили в Офис Генерального прокурора .
По данным следствия, подозреваемая – уроженка Запорожья, временно проживавшая в Ужгороде. Там она, вероятно, вышла на контакт с представителем российских спецслужб.
Вербовка прошла через мессенджер. Женщине пообещали вознаграждение в размере 3000 долларов за выполнение задания.
Ее целью было получить доступ к информации по телефону украинского военного.
Следователи установили, что женщина специально познакомилась с военнослужащим и установила с ним близкие, доверительные отношения.
Позже, действуя по инструкциям куратора, она подлила мужчине в напиток неизвестный препарат.
После этого военный потерял сознание и умер.
По версии следствия, после совершенного женщина действовала по четкому сценарию.
Она сфотографировала тело погибшего и передала эти материалы своим кураторам как подтверждение выполнения задания.
Параллельно она вызвала скорую помощь, пытаясь выдать ситуацию за несчастный случай.
Правоохранители разоблачили подозреваемую и задержали ее. Во время обысков были изъяты доказательства, подтверждающие ее причастность к преступлению.
Суд уже избрал для нее меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.
Расследование продолжается. Окончательные выводы о причине смерти военного будут сделаны после проведения всех экспертиз, в частности, судебно-медицинской.
Правоохранители также проверяют возможную причастность других лиц и связей подозреваемой с российскими структурами.
Этот случай может свидетельствовать о новых методах работы российских спецслужб – использования гражданских лиц для выполнения диверсионных задач из-за психологического воздействия и финансовой мотивации.
Напомним, анее портал "Комментарии" сообщал , что в Самарском районе Днепра правоохранители установили личность мужчины, который вызвал переполох стрельбой на улице. Местный житель произвел один выстрел в воздух из пистолета типа Флобер.