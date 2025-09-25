Поліція встановила особу загадкової "жінки в рожевому": вона росіянка

Понад 20 років іспанська поліція намагалася встановити особу загиблої, відомої як "жінка в рожевому". Її тіло в характерному яскравому рожевому одязі знайшли у липні 2005 року в Барселоні. Тепер завдяки аналізу ДНК особу вдалося ідентифікувати. Це 31-річна громадянка Росії Людмила Завада.

Жінка в рожевому - це росіянка Людмила Завада. Фото: BBC

Від моменту знахідки тіла мертвої жінки справу супроводжували численні труднощі. Тіло було переміщене протягом 12 годин після виявлення, що ускладнило роботу слідчих. Ідентифікувати жінку довго не вдавалося, а відбитки пальців та інші біометричні дані не давали результатів у місцевих базах.

Через рожеві штани, топ і взуття такого ж кольору жінку прозвали "жінкою в рожевому". Її смерть від початку здавалася підозрілою, але встановити точну причину правоохоронцям досі не вдалося.

Прорив у справі стався торік, коли випадок внесли до програми Інтерполу "Ідентифікуй мене". Вона створена для розслідування випадків загибелі жінок та дівчат, особи яких залишаються невідомими. Дані жінки з Іспанії було зіставлено з базами даних у різних країнах. У Туреччині знайшли збіг із відбитками, а подальший аналіз ДНК підтвердив родинний зв’язок із близькою родичкою в Росії. Саме так вдалося ідентифікувати "жінку в рожевому", якою виявилася 31-річна росіянка Людмила Завада.

Це не перший випадок, коли завдяки новим технологіям та міжнародним базам даних вдається встановити особу загиблої через багато років. Раніше за тією ж програмою вдалося ідентифікувати Ріту Робертс із Уельсу, яку було вбито в Бельгії у 1992 році.

Однак питання щодо обставин смерті Людмили Завади залишаються без відповіді. Розслідування триває, а поліція сподівається з’ясувати, що сталося з жінкою, яку понад два десятиліття знали лише як "жінку в рожевому".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ДНК-тест розкрив страшну сімейну таємницю. Тепер бабусі загрожує довічне ув'язнення.

Також "Коментарі" писали, що 25 років тому зниклу дворічну дівчинку знайшли завдяки сучасним технологіям.