Полиция установила личность загадочной "женщины в розовом": она россиянка

Более 20 лет испанская полиция пыталась установить личность погибшей, известной как "женщина в розовом". Ее тело в характерной яркой розовой одежде нашли в июле 2005 года в Барселоне. Теперь благодаря анализу ДНК человека удалось идентифицировать. Это 31-летняя гражданка России Людмила Завада.

Женщина в розовом – это россиянка Людмила Завада. Фото: BBC

С момента находки тела мертвой женщины дело сопровождало многочисленные трудности. Тело было перемещено в течение 12 часов после обнаружения, что усложнило работу следователей. Идентифицировать женщину долго не удавалось, а отпечатки пальцев и другие биометрические данные не давали результатов в местных базах.

Из-за розовых штанов, топа и обуви такого же цвета женщину прозвали "женщиной в розовом". Ее смерть изначально казалась подозрительной, но установить точную причину правоохранителям до сих пор не удалось.

Прорыв по делу произошел в прошлом году, когда случай был внесен в программу Интерпола "Идентифицируй меня". Она предназначена для расследования случаев гибели женщин и девушек, лица которых остаются неизвестными. Данные женщины из Испании были сопоставлены с базами данных в разных странах. В Турции нашли совпадение с отпечатками, а дальнейший анализ ДНК подтвердил родственную связь с близкой родственницей в России. Именно так удалось идентифицировать "женщину в розовом", которой оказалась 31-летняя россиянка Людмила Завада.

Это не первый случай, когда благодаря новым технологиям и международным базам данных удается установить личность погибшей спустя много лет. Ранее по той же программе удалось идентифицировать Риту Робертс из Уэльса, которая была убита в Бельгии в 1992 году.

Однако вопросы об обстоятельствах смерти Людмилы Завады остаются без ответа. Расследование продолжается, а полиция надеется выяснить, что произошло с женщиной, которую более двух десятилетий знали только как "женщину в розовом".

