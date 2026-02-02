logo_ukra

Поліція викрила переписку двох підлітків: що кримінального там виявили
commentss НОВИНИ Всі новини

Поліція викрила переписку двох підлітків: що кримінального там виявили

«Діяв через підставні акаунти»: поліція викрила серійного розбещувача дітей, який полював на жертв у соцмережах

2 лютого 2026, 23:23
Автор:
Недилько Ксения

Кіберполіцейські Волині спільно зі слідчими Луцького районного управління поліції затримали 44-річного мешканця Київщини, який через соціальні мережі вчиняв розпусні дії щодо 12-річної мешканки Волинської області.

Поліція викрила переписку двох підлітків: що кримінального там виявили

Поліція викрила переписку двох підлітків: що кримінального там виявили

Схема "подвійних акаунтів"

Зловмисник використовував підступну тактику для входу в довіру до дитини. Спочатку він спілкувався з дівчинкою під виглядом "16-річного підлітка", а згодом запропонував контакт нібито зі своїм "дядьком". Правоохоронці встановили, що за обома профілями приховувався один і той самий чоловік: "Зловмисник вів з дитиною переписки сексуального характеру, а також намагався схилити дівчинку до особистих зустрічей, повідомляючи про намір приїхати до Волинської області".

Докази та масштаб злочину

Під час обшуків у фігуранта вилучили мобільний телефон, де виявили подібні переписки з іншими неповнолітніми. Наразі "правоохоронці встановлюють причетність підозрюваного до аналогічних злочинів та коло потерпілих".

Покарання та запобіжний захід

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 156 (Розбещення малолітньої особи) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. "Санкція статті передбачає до 8 років тюремного ув’язнення", — повідомляє поліція.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Луцької окружної прокуратури. Департамент кіберполіції також закликає громадян ознайомитися з правилами безпеки в інтернеті, щоб вчасно розпізнати загрози кібернасильства.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що поліцейські Харківщини викрили мешканця Харківського району, який неодноразово вчиняв протиправні дії щодо малолітньої дівчинки. Злочин вдалося виявити завдяки пильності матері, яка помітила зміни у поведінці 12-річної доньки та звернулася до психолога.



