Киберполицейские Волыни совместно со следователями Луцкого районного управления полиции задержали 44-летнего жителя Киевщины, который через социальные сети совершал развратные действия в отношении 12-летней жительницы Волынской области.

Полиция разоблачила переписку двух подростков: что криминального там обнаружили

Схема "двойных аккаунтов"

Злоумышленник использовал коварную тактику для входа в доверие к ребенку. Сначала он общался с девочкой под видом "16-летнего подростка", а затем предложил контакт якобы со своим "дядей". Правоохранители установили, что за обоими профилями скрывался один и тот же мужчина: "Злоумышленник вел с ребенком переписки сексуального характера, а также пытался склонить девочку к личным встречам, сообщая о намерении приехать в Волынскую область".

Доказательства и масштаб преступления

В ходе обысков у фигуранта изъяли мобильный телефон, где обнаружили подобные переписки с другими несовершеннолетними. "Правоохранители устанавливают причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям и круг потерпевших".

Наказание и мера пресечения

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 156 (Развращение малолетнего лица) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. "Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюремного заключения", — сообщает полиция.

Досудебное расследование ведется под процессуальным руководством Луцкой окружной прокуратуры. Департамент киберполиции также призывает граждан ознакомиться с правилами безопасности в интернете, чтобы своевременно распознать угрозы кибернасилия.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что полицейские Харьковщины разоблачили жителя Харьковского района, который неоднократно совершал противоправные действия в отношении малолетней девочки. Преступление удалось обнаружить благодаря бдительности матери, заметившей изменения в поведении 12-летней дочери и обратившейся к психологу.