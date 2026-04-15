Півтора року приховував вбивство: на Харківщині чоловік возив у мікроавтобусі рештки тещі

На Харківщині правоохоронці викрили жорстокий злочин, який залишався прихованим майже півтора року. Під час звичайної перевірки мікроавтобуса поліцейські виявили рештки жінки, які, за даними слідства, належать тещі водія.

Шок на Харківщині – чоловік півтора року переховував тіло тещі і попався випадково

Як повідомляють "Коментарі", про це інформують поліція та прокуратура Харківської області. Чоловіку вже оголосили підозру в умисному вбивстві.

Конфлікт через спадок закінчився трагедією

За версією слідства, події розгорнулися ще у листопаді 2024 року. Між 46-річним чоловіком і його тещею, з якою він проживав, виник тривалий конфлікт. Причиною стали неприязні стосунки та питання спадку.

Під час сварки чоловік завдав жінці численних ударів, після чого задушив її. Після вбивства він сховав тіло у господарській будівлі на території домоволодіння, де воно перебувало майже півтора року.

Зникнення, яке викликало підозри

Зникнення жінки стало відомим після того, як її знайома тривалий час не могла з нею зв’язатися і звернулася до правоохоронців. Проте тоді злочин залишався нерозкритим.

Ситуація змінилася у квітні 2026 року. За даними прокуратури, підозрюваний дізнався про майбутній огляд його домоволодіння і вирішив позбутися тіла.

Випадкова перевірка, яка все викрила

Для цього чоловік попросив знайомого допомогти перенести пакет до мікроавтобуса. Той не знав, що всередині знаходяться людські рештки.

Під час подальшої перевірки транспортного засобу правоохоронці виявили страшну знахідку – саме це і дозволило розкрити злочин.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Слідство триває, правоохоронці встановлюють усі обставини справи.

